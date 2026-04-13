Как защищался дворец: премьера в Гатчине

Постановку о подвиге музейных сотрудников в годы Великой Отечественной войны показали 2 апреля юные артисты из театра-студии «Представьте!» города Пушкина. Зрителями премьеры стали ученики и педагоги гатчинских школ.

Гатчинский дворец – свидетель многих исторических событий. В 1941 году долг, память и любовь стали главными для сотрудников музея-заповедника «Гатчина», которые спасали дворец и его ценности, рискуя жизнью. Этим людям и событиям, в которых они участвовали, посвящена книга ученого секретаря музея-заповедника «Гатчина», кандидата исторических наук Марии Кирпичниковой.

Материал для этого издания автор собирал на протяжении пятнадцати лет. Основанная на реальных событиях и документальных фактах, включая дневники и воспоминания очевидцев и хранителей музея, книга построена на диалоге с реальными детьми — сыном и дочерью Марии Викторовны.

По сюжету Саша и Лиза узнают от мамы, как в 1941 году хранители Гатчинского дворца организовали эвакуацию произведений искусства, как хранили спасенные ценности в осажденном Ленинграде и далекой Удмуртии, как начиналось возрождение знаменитого Гатчинского дворцово-паркового ансамбля. Герои книги отправляются в путешествие сквозь время, чтобы узнать об обитателях замка, приключениях и испытаниях, выпавших на их долю.

- Почему мы говорим: «защищался дворец»? Дворец — это не только наше культурное наследие, но и наша память, - обратилась к юным зрителям Мария Кирпичникова. - Жить без памяти сложно и страшно. Именно поэтому Дворец спасали, причем не только взрослые, но и дети. Сегодня вместе с нами спектакль будет смотреть очень необычная кукла, которая есть и на страницах книги. Куклу зовут Наташа, когда-то она принадлежала маленькой Наташе Нарышкиной-Прокудиной-Горской, близкой родственнице знаменитого фотографа С.М. Прокудина-Горского. Наталья Андреевна была дочерью сотрудников довоенного дворца-музея, которые спасали его вместе с другими. К сожалению, она уже ушла из жизни, но в память о ней осталась ее детская игрушка — большая фарфоровая кукла. Когда я принесла эту игрушку домой, моя дочь Лиза спросила, что это за кукла. И я начала рассказывать ее историю. Мы с дочерью придумали куколке имя — Наташа. Эта кукла не музейная, но для нас она имеет особую ценность, потому что жила у человека, который помнил эти события...

Как рассказала руководитель театра-студии «Представьте!», художественный руководитель Дома культуры «Александровский» Ирина Никитюк, подготовка к спектаклю была похожа на настоящий исследовательский процесс.

- В поисках материала для постановки мы познакомились с книгой Марии Кирпичниковой, и она заинтересовала нас, - говорит Ирина Никитюк. - В апреле прошлого года мы впервые приехали на экскурсию в Гатчинский дворец. Мы ходили по его залам, задавали вопросы о том, что было с ними в годы Великой Отечественной войны. Вместе с ребятами приняли участие в мастер-классе по упаковке экспонатов, изучили архивные интервью героев книги, побывали на экскурсии в Исаакиевском соборе в Петербурге, где во время войны хранились многие экспонаты. И сегодня, спустя год, мы хотели бы рассказать нашим зрителям о людях, которые это место очень любили.

Актеры театра-студии «Представьте!» — дети, и главные герои спектакля «Как защищался дворец» - тоже дети. Наталья Андреевна Нарышкина в годы войны была маленькой девочкой. Среди других героев постановки - дети хранителей музея Вера Макарова, Кирилл Кузьмин, Ирма Миронец. Еще вчера они учились в школе, гуляли по парку и залам Дворца. Появляется на сцене и «всероссийский гатчинский житель», писатель Александр Куприн: с ним случайно познакомился юный Кирилл Кузьмин, когда Куприн, вернувшись из эмиграции, приехал в Гатчину. Но вот наступил июнь 1941 года, и ребята вместе со своими родителями-сотрудниками музея готовят к эвакуации экспонаты...

На экране «кирпичной» декорации спектакля всплывают лица и имена хранителей дворца-музея, принимающих участие в его подготовке к эвакуации и консервации. Среди них - один из первых директоров музея В.К. Макаров, директор в военные годы Г.Д. Миронец, сотрудник А. Кузьмин, историк и искусствовед А.В. Помарнацкий, научный сотрудник И.К. Янченко, погибшая в блокадном Ленинграде. Одним из главных героев постановки стала легендарная Серафима Балаева, главный хранитель музейных ценностей, взявший на себя руководство их эвакуацией. Во многом благодаря ее четким продуманным действиям удалось эвакуировать большую часть экспонатов.

Чтобы вывезти как можно больше самых ценных вещей, картины, фарфор, оружие заворачивали не только в мешковину, но и в историческую одежду, портьеры, обивку мебели. Скульптуры закапывали в землю, отсчитывая шаги от каменных построек, чтобы отыскать их после войны. Всего в эвакуацию отправили 12 тысяч экспонатов из 50 тысяч. Еще 5 тысяч укрыли на территории парка. Как известно, Гатчина была освобождена 26 января 1944 года, и уже спустя полгода в поврежденном дворце открылась первая выставка.

Обо всем этом рассказали на сцене Гатчинского дворца юные артисты из театра-студии «Представьте!».

- Я считаю, что ребята справились на все сто процентов, - говорит Мария Кирпичникова. - Материал очень сложный, даже для взрослых. А запомнить такое количество информации, цифр, имен... Но дети очень старались и очень хорошо вошли в свои роли. Третий раз уже смотрю этот спектакль, и третий раз у меня на глазах слезы. Я считаю, что, наверное, это моя мечта сбылась - рассказать молодому поколению, что удалось найти за столько лет работы, объяснить им на понятном для них языке, что для всех нас значит наша историческая память.

Юлия Лысанюк