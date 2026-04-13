Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
14.04.2026 с 09:10 до 18:00
Новосветское ТУ:
д. Малое Замостье,
д. Сабры,
п. Новый Свет(частично).
14.04.2026 с 10:00 до 16:00
Пудомягское ТУ:
д. Вяхтелево(частично).
14.04.2026 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
д. Большие Колпаны,
д. Парицы.
14.04.2026 с 09:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
п. Сиверский: ул. Первомайская д.1-17; Белогорское ш. д. 1-11;
ул. Красная д.1-3.
