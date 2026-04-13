Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

14.04.2026 с 09:10 до 18:00

Новосветское ТУ:

д. Малое Замостье,

д. Сабры,

п. Новый Свет(частично).

 

14.04.2026 с 10:00 до 16:00

Пудомягское ТУ:

д. Вяхтелево(частично).

 

14.04.2026 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

д. Большие Колпаны,

д. Парицы.

 

14.04.2026 с 09:00 до 17:00

Сиверское ТУ:

п. Сиверский: ул. Первомайская д.1-17; Белогорское ш. д. 1-11;

ул. Красная д.1-3.