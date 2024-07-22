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Где отключат свет в Гатчинском районе 23 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

23.07.24 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское поселение:

д. Акколово,

д. Тойворово,

д. Муттолово,

д. Вытти,

д. Сяськелево свиноферма, скважины с-з «Пламя».

 

23.07.24 с 06:00 до 20:00

Вырицкое поселение:

д. Озерешно,

д. Ольховец,

д. Нестерково,

п. Дальний,

д. Тарасино,

п. Чаща,

д. Воцко,

д. Кремено,

д. Ракитино,

п. Новинка,

д. Чаща.

 

23.07.24 с 10:00 до 18:00

Веревское поселение:

д. Малое Верево промзона у ж/д станции Старое Мозино,

д. Станция Верево,

д. Ижора,

д. Романовка.

 

23.07.24 с 09:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Мыза Ивановка,

д. Кямяря.