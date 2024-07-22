Где отключат свет в Гатчинском районе 23 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
23.07.24 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское поселение:
д. Акколово,
д. Тойворово,
д. Муттолово,
д. Вытти,
д. Сяськелево свиноферма, скважины с-з «Пламя».
23.07.24 с 06:00 до 20:00
Вырицкое поселение:
д. Озерешно,
д. Ольховец,
д. Нестерково,
п. Дальний,
д. Тарасино,
п. Чаща,
д. Воцко,
д. Кремено,
д. Ракитино,
п. Новинка,
д. Чаща.
23.07.24 с 10:00 до 18:00
Веревское поселение:
д. Малое Верево промзона у ж/д станции Старое Мозино,
д. Станция Верево,
д. Ижора,
д. Романовка.
23.07.24 с 09:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Мыза Ивановка,
д. Кямяря.
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