Уникальное шоу открытия мультимедийного фонтана ждёт жителей и гостей Пскова

Этот необычный подарок жителям и гостям Пскова вручает Сбер. Помимо светомузыкальных эффектов фонтан способен транслировать на водном экране реалистичные видеоизображения и лазерные проекции. Используя эти цифровые возможности, организаторы церемонии продемонстрируют псковичам красочное и увлекательное шоу. Его темой станет творчество Александра Пушкина, 225-летие со дня рождения которого Россия отмечает в этом году.

- Фонтан уже пользуется большой популярностью – этим жарким летом в сквере 60-летия Великого Октября всегда многолюдно. А теперь жители нашего города смогут в полной мере оценить все возможности мультимедийного фонтана – светомузыкальные эффекты и показы на водном экране. Уверен, теперь он на долгие годы будет точкой притяжения для всех псковичей и гостей города. Благодарю руководство Сбербанка за такой подарок! - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Также зрителей ждут выступления известных артистов.

Программа:

21.00 – сбор гостей

22.00 – начало торжественной части

22.05 – официальная часть, нажатие кнопки запуска фонтана

22.20 – начало шоу-программы

22.35 – выступление хедлайнера

- Я с удовольствием приглашаю жителей Пскова и гостей города на открытие мультимедийного фонтана. Это настоящее чудо техники, большие возможности которого гости увидят во время шоу. Уверен, праздник получится по-настоящему семейным и надолго запомнится всем. Фонтан станет одной из достопримечательностей Пскова, а вечерние мультимедийные шоу – новой псковской традицией, - сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Фото со страницы в ВК главы города Пскова Бориса Елкина