Стартовал приём заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы
ИТ-специалисты могут подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв с помощью портала Госуслуг. Приём заявок завершится 6 августа.
Работодатель должен будет проверить и подтвердить данные в своём личном кабинете, а затем направить их в Минцифры до 11 августа. Компания также может внести сотрудников в списки на отсрочку самостоятельно.
В списки включаются специалисты:
- граждане России,
- мужского пола,
- от 18 до 30 лет,
- работающие по трудовому договору, с нормальной продолжительностью рабочего дня,
- с высшим образованием по специальности из перечня,
- проработавшие в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. При этом компания должна быть аккредитована до 11 августа 2024 года.
Требования к стажу не относятся к тем, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.
Минцифры передаст информацию Минобороны до 31 августа. Решение по отсрочке будет принято комиссией с 1 октября по 31 декабря.