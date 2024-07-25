Гатчинские корни и всемирная слава Петра Чихачева

Петр Александрович Чихачев родился 28 августа (16 по ст. ст.) в 1808 году в семье отставного полковника лейб-гвардии Преображенского полка, коменданта Гатчинского дворца и «директора Гатчины». Есть мнение, что эту должность придумала вдова императора Павла I Мария Федоровна: она пожелала, чтобы у Гатчины был не градоначальник, а директор и поставила на нее Александра Петровича Чихачева, отца нашего героя.

Мать Петра, Анна Федоровна, в девичестве Бестужева-Рюмина - двоюродная сестра декабриста Михаила Павловича Бестужева-Рюмина. В браке у Анны Фёдоровны и Александра Петровича родилось два сына: Петр (1808 г.) и Платон (1812 г.)

Петр получил хорошее домашнее образование. Сначала в Гатчине, где он с семьей прожил до 1820 года, а позже в Царском Селе. Уже к своему совершеннолетию Петр Чихачёв знал несколько языков (французский, немецкий, латинский, греческий), обладал прекрасными манерами, владел верховой ездой, фехтованием, стрельбой из ружья и пистолета, знал основы геологии, минералогии, ботаники, умел составлять гербарии и коллекции горных пород, писал стихи и прозу.

В 1823 году 15-летний Петр был зачислен в только созданное учебное отделение восточных языков при Азиатском департаменте Коллегии иностранных дел. В первом потоке этого заведения было всего шесть студентов, среди которых и Петр Чихачев.

В 1827 году неожиданно умер отец. Семейный уклад резко изменился. Были проданы имения в Саратовской и Тамбовской губерниях, дом в Царском Селе. С переездом в Петербург у братьев началась самостоятельная жизнь.

Окончив учебу, в 1829 году Чихачев получил чин коллежского регистратора (самый низший, 14-й по Табели о рангах) и был зачислен переводчиком при канцелярии Азиатского департамента Коллегии иностранных дел (с 1832 года МИДа). Как пишет гатчинский краевед Владислав Кислов в своем очерке «Выдающихся жителей Гатчины», с марта 1829 года Петр был почти год вольнослушателем на юридическом отделении Петербургского университета. В это же время он часто выезжал за границу для получения дополнительного образования в европейских университетах и академиях.

В 1834 году он поступил на службу помощником секретаря русского посольства в Константинополе. Владислав Кислов отмечает, что уже через год Петр сопровождал русского художника Карла Брюллова вдоль Босфора и Мраморного моря. В этом путешествии художник нарисовал портрет Чихачева в восточном костюме. По словам Платона Чихачева, брата Петра, он тогда часто разъезжал в восточном костюме со служебными поручениями по Малой Азии. Этот опыт позволил Петру Чихачеву изучить историю, географию и этнографию стран Ближнего и Среднего Востока.

В 1836 году Петр возвращается в Россию. На Родине он продолжает погружаться в науку, знакомится со многим видными русскими учеными того времени.

В 1838 году братья Чихачевы решили устроить научную экспедицию по России. Для этого Петр обратился в Академию наук с просьбой оказать финансовую поддержку. Однако денег они не смогли получить, не помогла даже помощь академиков, которые писали: «Научная экспедиция, задуманная господином П.А. Чихачёвым, заслуживает внимания Академии и Родины, ибо он первый всесторонне образованный чисто русский человек, который не во исполнение правительственного поручения, а по собственному почину и личному побуждению, желая отдать свои силы и знания на благо науки и родины, стремится рискнуть и осуществить данную экспедицию, опасности которой всем известны».

Не получив поддержки в России, Чихачев отправляется в Европу. Он несколько лет путешествует по Испании, Португалии, Италии и Франции, изучает геологию Апеннинских гор и публикуется в научных журналах.

17 января 1842 года Главнокомандующий штабом Корпуса горных инженеров генерал Е. Ф. Канкрин обращается к императору с просьбой: «Для предварительного обследования в геогностическом и вообще ученом отношении юго-восточной части Алтайского края, доселе почти безвестного, командировать ныне же надворного советника Чихачева, коему и поручить: по получении надлежащих сведений и пособий в Барнауле отправиться через город Бийск к Телецкому озеру, откуда начать свой осмотр сперва на восток через Горбу и Телецкие белки к вершинам Абакана, а потом на юг через Саянские горы к верховьям рек Чулышмана и Чуи. Затем, обратясь к северу, обследовать долину первой из сих рек до Телецкого озера, а второй до города Бийска, изучая при том геогностические разрезы, образуемые главными долинами значительнейших притоков их».

Император исполнил просьбу генерала, и уже в апреле того же года караван из 50 лошадей во главе с Петром Чихачевым двинулся по Чуйскому тракту, чтобы достигнуть устье р. Чуи. В тяжелейших условиях по непроходимым местам экспедиция достигла истоков Чуи 16 июня. Во время путешествия Петр Чихачев исследовал Уряхайский край (территория современной Тувы). Также были изучены угольные месторождения Кузнецкой котловины, и именно Чихачев назвал этот район «Кузнецкий бассейн» (Кузбасс).

Изданный на средства царского правительства в Париже в 1845 г. на французском языке солидный труд «Путешествие в Восточный Алтай...», великолепно иллюстрированный русским художником Е.Е. Мейером, принимавшим участием экспедиции, а также великим художником И.К. Айвазовским, стал непревзойденным по богатству содержания и точности описания памятником русской и мировой географической литературы, посвященной Алтаю первой половины XIX в. Эта книга состоит из двух частей текстового материала, пяти карт и большого числа иллюстраций.

Вклад Чихачева в изучение Алтая огромен: он составил первую сводную геологическую и подробную географическую карту Алтая и сопредельных районов в масштабе 1:1000000; собрал гербарий растений тех мест, где до него не было ученых, и дал их описание; составил орографическую карту долины реки Алаш и дал первое геологическое описание Западной Тувы; изучил и описал историческую панораму жизни многих народов южной Сибири, особенно одного из племен южного Алтая – теленгитов.

В честь Петра Александровича Чихачёв был назван один из хребтов Алтая, который находится на юго-востоке Алтайских гор. Хребет служит границей между Республикой Алтай, республикой Тыва (Тува), а также между Россией и Монголией.

С 1847 по 1863 год с перерывом на Крымскую войну (1853–1856) Чихачев провел восемь экспедиций по малоисследованным регионам Османской империи, включая Западную Армению и Курдистан. Итогом этих исследований стал монументальный труд - географическую энциклопедию «Малая Азия».

Владислав Кислов отмечает, что, к сожалению, большинство научных работ Петр Александрович Чихачев написал на иностранных языках, только часть из них была переведена на русский язык. Поэтому понимание ценности его работ пришло к нам с большим опозданием.

В 1876 году наш герой стал почетным членом Петербургской Академии Наук, а в 1890 почетным членом Русского географического общества.

Женившись в 1869 г. на внучке лорда Дальгаузи, бывшего вице-короля Англо-Индии, поселился за границей, живя большею частью во Флоренции, и не предпринимал более дальних путешествий. Только в 1878 г. вдвоем с женой посетил внутренний Алжир и Тунис. Последнее время своей жизни исключительно посвятил литературной работе. Умер П.А. Чихачев 13 октября 1890 г. на 82-м году жизни во Флоренции.

В 1977 году в Гатчине по инициативе местного отделения ВООПиК на проспекте 25 октября, д. 19 была установлена мемориальная доска. Как было тогда отмечено, место расположения дома, где жил П.А. Чихачев, определить точно не удалось, поэтому было принято решение установить мемориальную доску на этом доме, в исторической части города.

В 2021 году в рамках празднования 300-летия Кузбасса Законодательным собранием Кемеровской области – Кузбасса учрежден почетный знак «Пётр Чихачёв». Им награждаются граждане, коллективы организаций, внесшие значительный вклад в развитие экономики и культуры региона, своими открытиями, победами и достижениями формирующие положительный имидж области, прославляющие Кузбасс.

Подготовила Анастасия Фисенко