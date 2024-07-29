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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

30.07.24 с 10:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

д. Озерешно,

д. Ольховец,

д. Нестерково,

д. Тарасино,

п. Дальний,

д. Воцко,

д. Кремено,

тер. СНТ Кремено,

п. Чаща.      

 

30.07.24 с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Мыза-Ивановка,

д. Кямяря.   

 

30.07.24 с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Мыза-Ивановка

д. Кямяря, 

д. Вайялово в/ч,

д. Малая Оровка.

 

30.07.24 с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Пегелево

д. Торфопредприятие, 

д. Кирлово, 

СНТ массив «Тайцы», 

Тайцы СНТ «Дача», 

СНТ «Ольха», 

СНТ «Лесное», 

СНТ «Радуга», 

СНТ «Тритон», 

СНТ «Тайга», 

СНТ «Мостовик», 

СНТ «Тайцы».

 

30.07.24 с 09:00 до 18:00

Таицкое СП:

СНТ «Геотрест».

 

31.07.24 с 11:00 до 19:00

Таицкое ГП: 

д. Малая Ивановка ч/с частично,

д. Большая Ивановка ч/с частично,

д. Старицы, КП «Поместье Бауер».

 

01.08.24 с 10:00 до 20:00

 Сусанинское СП:

Коммунарское кооперативное предприятие,

ЧП Калинин,

СНТ «Березовая Роща».