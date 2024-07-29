Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
30.07.24 с 10:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
д. Озерешно,
д. Ольховец,
д. Нестерково,
д. Тарасино,
п. Дальний,
д. Воцко,
д. Кремено,
тер. СНТ Кремено,
п. Чаща.
30.07.24 с 09:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Мыза-Ивановка,
д. Кямяря.
30.07.24 с 09:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Мыза-Ивановка,
д. Кямяря,
д. Вайялово в/ч,
д. Малая Оровка.
30.07.24 с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Пегелево,
д. Торфопредприятие,
д. Кирлово,
СНТ массив «Тайцы»,
Тайцы СНТ «Дача»,
СНТ «Ольха»,
СНТ «Лесное»,
СНТ «Радуга»,
СНТ «Тритон»,
СНТ «Тайга»,
СНТ «Мостовик»,
СНТ «Тайцы».
30.07.24 с 09:00 до 18:00
Таицкое СП:
СНТ «Геотрест».
31.07.24 с 11:00 до 19:00
Таицкое ГП:
д. Малая Ивановка ч/с частично,
д. Большая Ивановка ч/с частично,
д. Старицы, КП «Поместье Бауер».
01.08.24 с 10:00 до 20:00
Сусанинское СП:
Коммунарское кооперативное предприятие,
ЧП Калинин,
СНТ «Березовая Роща».