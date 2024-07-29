Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 июля

Посёлок Вырица Гатчинского района не слишком богат на достопримечательности. Во всяком случае, его не сравнить с такими знаменитыми пригородами Петербурга, как, скажем, Гатчина, Петергоф или Пушкин. Но есть в этом утопающем в зелени провинциальном месте один объект, к которому надо бы свозить туристов со всей нашей необъятной Родины. Там будет на что и на кого посмотреть. И это не старинный дворец, храм или усадьба. Речь идёт о ткацкой фабрике «Узор» и её директоре, почетном гражданине Гатчинского района Иване Григорьевиче Козлове.