Ленинградская область: контрактникам — денежные выплаты и земельный участок

Финансовая поддержка в Ленобласти, наряду с гарантированной единовременной выплатой 1 300 000 рублей из бюджета региона и фонда «Ленинградский рубеж», а также федеральной выплатой в 400 000 рублей, включает и уникальную меру поддержки в виде земельного сертификата.

Сертификат выдается сразу после заключения контракта, по окончании службы сертификат можно обменять на участок, или на денежный эквивалент, индексированный на момент обращения. На сегодня это — 400 000 рублей.

Выделение участка или его замена денежным эквивалентом гарантируется законом Ленинградской области, который был принят Законодательным собранием и подписан главой региона.