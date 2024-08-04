Ленинградская область: контрактникам — денежные выплаты и земельный участок
Финансовая поддержка в Ленинградской области гражданам, заключившим контракт на военную службу для участия в СВО, увеличена до 2 100 000 рублей.
Рубрики: Общество
Финансовая поддержка в Ленобласти, наряду с гарантированной единовременной выплатой 1 300 000 рублей из бюджета региона и фонда «Ленинградский рубеж», а также федеральной выплатой в 400 000 рублей, включает и уникальную меру поддержки в виде земельного сертификата.
Сертификат выдается сразу после заключения контракта, по окончании службы сертификат можно обменять на участок, или на денежный эквивалент, индексированный на момент обращения. На сегодня это — 400 000 рублей.
Выделение участка или его замена денежным эквивалентом гарантируется законом Ленинградской области, который был принят Законодательным собранием и подписан главой региона.
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