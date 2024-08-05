Пожарный извещатель может спасти жизнь!

Датчик при первых признаках возгорания или задымления издает достаточно громкий сигнал, который способен разбудить спящего человека.

Он прост в эксплуатации и не требует обслуживания в специализированной организации, его можно приобрести и установить самостоятельно. Дым при возгорании поднимается вверх и скапливается у потолка. Поэтому эффективней установить пожарный извещатель на потолке. Для семей, в которых есть маленькие дети, специально изготовлены устройства с функцией постепенного нарастания звука, чтобы не напугать ребенка.

Также автономные извещатели не требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования. Минимум раз в год требуется менять батарейки. И периодически снимать и продувать камеру с оптико-электронным датчиком пылесосом, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли.

Установив такой прибор в своем жилье, вы обезопасите не только имущество, но и свою жизнь!

ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области