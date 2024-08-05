Пожарный извещатель может спасти жизнь!
Автономный пожарный извещатель – это устройство информирования о возгорании, реагирующее на дым еще на начальной стадии, когда потушить огонь можно подручными средствами.
Датчик при первых признаках возгорания или задымления издает достаточно громкий сигнал, который способен разбудить спящего человека.
Он прост в эксплуатации и не требует обслуживания в специализированной организации, его можно приобрести и установить самостоятельно. Дым при возгорании поднимается вверх и скапливается у потолка. Поэтому эффективней установить пожарный извещатель на потолке. Для семей, в которых есть маленькие дети, специально изготовлены устройства с функцией постепенного нарастания звука, чтобы не напугать ребенка.
Также автономные извещатели не требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования. Минимум раз в год требуется менять батарейки. И периодически снимать и продувать камеру с оптико-электронным датчиком пылесосом, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли.
Установив такой прибор в своем жилье, вы обезопасите не только имущество, но и свою жизнь!
ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области