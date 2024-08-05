Сапёр на войне — в особой цене

Уважаемые читатели! В рубрике «Память — наша совесть» публикуются материалы о памятниках, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны. В этот раз мы хотим рассказать вам о бойцах, которым не приходилось стрелять во врага, однако их смертельно опасный труд в нечеловеческих условиях спас не одну жизнь. Саперные войска (именно о них пойдет речь) во время Великой Отечественной войны были многофункциональными частями. Когда враг только начал наступать, приоритетной задачей саперов являлось возведение тыловых оборонительных рубежей. Затем они готовили пути для движения и маневров стрелковых и танковых подразделений, устанавливали и снимали минные заграждения, оборудовали позиции для пунктов управления и различные укрытия, осуществляли работы по маскировке техники, возводили переправы через реки, ремонтировали мосты и дороги, а после освобождения территорий разминировали их и обезвреживали неразорвавшихся после атак противника боеприпасы. Однако была одна битва, в которой главными героями стали именно саперы, чье искусство помогло изгнать врага из его логова и переломить ситуацию на важной части фронта.

ПЛАЦДАРМ НА БЕРЕГУ ВОЛХОВА

В конце августа 1941 года 16-я немецкая армия, действовавшая на правом фланге группы армий «Север», перерезала Октябрьскую железную дорогу, вышла на южные подступы к Ленинграду и к 8 сентября, захватив Мгу и Шлиссельбург, полностью блокировала Ленинград с суши. Одновременно немецкие войска пытались развить наступление к реке Свирь для соединения с финнами и уже 29 августа, продвигаясь вдоль Волхова, вышли в район Киришей.

Советские войска в результате ожесточенных боев сумели остановить противника и перешли в контрнаступление. Однако Тихвинская стратегическая наступательная операция Красной Армии (10 ноября – 30 декабря 1941 года) хоть и помешала немцам и финнам соединиться, не увенчалась полным успехом. Отведя к концу декабря основные силы за Волхов, 16-я армия всё же продолжила удерживать два плацдарма на восточном берегу реки. Один из них находился на территории современного города Кириши у железнодорожного моста, простираясь на четыре километра по фронту и на два — в глубину. Немцы пробыли тут в обороне почти два года в расчете на повторное наступление в сторону Свири и создали за это время мощнейшие укрепления.

Плацдарм занимали 23-й полк 11-й пехотной дивизии, 3-й дивизион 2-го полка химических минометов и 3-я батарея 604-го зенитного дивизиона. Снабжение этой группировки, хоть и было чрезвычайно затруднено, осуществлялось по железнодорожному мосту. Переправа была подорвана еще в 1941-м, но, проложив балки, опоры и настилы между взорванным пролетом, немцы продолжали ее использовать. Полностью лишить гарнизон плацдарма снабжения не представлялось возможным, пока в руках врага оставалась господствовавшая над местностью и закрывавшая для советской артиллерии обзор на переправы возвышенность с Высокой рощей.

ОПЕРАЦИЯ «ПОДКОП»

Осенью 1942 года, чтобы нейтрализовать практически неуязвимый для наземного и воздушного нападения опорный пункт врага, было решено применить древний прием подземно-минной борьбы. План подрыва Высокой рощи предложил начальник заграждений штаба инженерных войск Волховского фронта майор Сергей Назаров, а выполнять важную боевую задачу поручили саперам под руководством инженера 44-й стрелковой дивизии, майора Виктора Сорокина.

Стоял ноябрь. Работы были сложными, вести их приходилось круглосуточно в холоде и сырости, в условиях строжайшей тишины и конспирации, при регулярных обстрелах противника. Мешали грунтовые воды, не хватало кислорода и света — лампочки работали от автомобильных аккумуляторов и были очень тусклыми. Две команды по дюжине бойцов 61-го батальона 44-й дивизии менялись каждые три дня. Лопата, топор, пила, лом и кирка — вот и весь инструмент, который имелся у саперов. Грунт из подкопа выносили по ночам в мешках, вручную, рассыпали в ближайших воронках и маскировали снегом.

Четыре месяца нечеловеческих усилий — и к концу зимы 1943-го под позициями немцев появилась галерея длиной в 180 метров, в конце которой была устроена взрывная камера, куда отчаянные советские саперы поместили более 30 тонн взрывчатки. Взрывные сети от заряда к подрывной машинке смонтировали майор Сорокин и капитан Смирягин. Операцию по подрыву Высокой рощи с двумя отвлекающими взрывами (на железной дороге и у деревни Плавницы) назначили на утро 23 февраля. В условленный час укрепления, орудия, припасы и живая сила врага взлетели на воздух. На месте взрыва образовалась воронка диаметром 80 и глубиной более 20 метров. Высота была взята!

ОТЧАЯННЫМ — СЛАВА!

Прошли десятилетия. Воронка на окраине Киришей превратилась в глубокий пруд, однако учителя в школах города рассказывали ребятам о подвиге саперов, а в 1988 году на месте подрыва был открыт скромный памятный знак — гранитный камень в половину человеческого роста с табличкой из нержавеющей стали. За почти тридцать лет он утратил свой первоначальный вид, и в 2017-м Союз офицеров города Кириши и Киришского района выступил с инициативой обустройства на этом же месте нового памятника саперам Ленинградского и Волховского фронтов. Проект был реализован на средства гранта губернатора Ленобласти и бюджета Киришского района. С созданием и установкой трех черных гранитных стел помогли строительные компании «Китеж» и «Вертикаль». Золотые надписи на боковых стелах сообщают об увековеченном историческом событии и его непосредственных участниках.

Анастасия Берёзкина

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, на юго-западе города, почти напротив автодрома

Координаты для GPS: 59.437914, 31.998091

* Рубрика выходит при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.