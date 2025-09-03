Семья, построившая себя сама

Это личное подношение императора Николая II его прадеду, Михаилу, также строителю, за добросовестную работу при дворе. Сто лет спустя этот дар, разрезанный на несколько частей для близких родственников, стал не просто памятной вещью, а символом честного труда, переходящим из поколения в поколение. Для Александра Борисовича это ещё и напутствие: строить так, чтобы твоё мастерство могло бы удостоиться высочайшей похвалы.

Александр Макаров — продолжатель династии. Он возводит частные дома, вкладывая в каждое строение не только мастерство, но и душу. Много лет он работал по подряду у частного застройщика, а три года назад решился зарегистрировать собственное ИП.

Это открыло новые горизонты: возможность официальной рекламы и работы с ипотечными программами, включая материнский капитал. Два дома по таким схемам он уже успешно сдал.

Правда, вскоре требования ужесточились: для аккредитации теперь нужно строить не менее пяти домов в год — задача для крупных фирм, но не для частного мастера. Однако Александр не падает духом. Заказы находятся благодаря его главному капиталу — безупречной репутации.

Его работа говорит сама за себя, а добрые отзывы клиентов стали лучшей рекламой.

Рядом с отцом трудится младший сын Иван. Ему 19, он учится на программиста в Новгородском строительном колледже, но летние каникулы проводит не за компьютером, а на стройплощадке.

«Мастерство всегда пригодится», — считает юноша, мечтая однажды построить собственный дом. До недавнего времени верным помощником был и старший сын Павел. Год назад он ушёл на СВО, не в силах оставаться в стороне, когда противник ступил на родную землю — в Курскую область. «Не могу сидеть дома, пока враг по нашей земле идёт», — кратко сказал он тогда отцу.

Профессия строителя для Макаровых — больше чем работа. Это призвание, переданное по наследству. Дед, Иван Михайлович, был не только строителем, но и истинным мастером на все руки: на пенсии он ремонтировал швейные машинки в местном училище.

А прадед Михаил — особая гордость семьи. Он не просто работал для царя — он своим трудом заслужил высочайшее признание.

И тот самый царский подарок, прошедший через века, словно нить, связывает прошлое с настоящим, напоминая, что истинное мастерство, честность и преданность делу — вне времени. Александр Макаров строит не просто стены — он продолжает возводить храм семейной чести, где каждый гвоздь вбит с мыслью о том, что любая работа должна быть сделана так, чтобы предки могли ею гордиться.

ЛЮБОВЬ БЕКЕТОВА

ФОТО: АРХИВ СЕМЬИ МАКАРОВЫХ