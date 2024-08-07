В Ленобласти стартовало голосование за подключение сел к 4G

Таким образом, в Ленобласти продолжается реализация второго этапа федеральной программы по устранению цифрового неравенства. Благодаря программе за 3 года мобильный высокоскоростной интернет уже появился в 14 населенных пунктах региона с населением 100-500 человек. До конца этого года базовую станцию 4G установят в поселке Свободном Выборгского района.

Голосование за подключение сел и деревень к 4G уже стартовало и продлится до 17 ноября. Проголосовать можно на странице сервиса для голосования на Госуслугах https://www.gosuslugi.ru/inet или по почте. Письмо нужно направить в адрес Минцифры Росии: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. Его может подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого. В письме нужно указать имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет.

Принять участие в голосовании могут совершеннолетние граждане России. Отдать голос можно только за населённый пункт из того региона, где вы прописаны. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Благодаря ей за последние 4 года к мобильному интернету подключили почти 5 тыс. деревень и сёл страны, где проживает от 100 до 500 человек. Около 4 тыс. из них были подключены с помощью голосования. Жители регионов отдали почти 2,5 млн голосов за те сёла, где связь должна появиться приоритетно.