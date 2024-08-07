Вырицкое поселение отметило день рождения

Вырицкое городское поселение — самое крупное в Гатчинском районе. Оно раскинулось почти на тысячу квадратных километров, объединив Вырицу - один из крупнейших городских поселков Северо-Запада и 26 сельских населенных пунктов. Жители Вырицкого поселения считают себя большой и дружной семьёй, и день его рождения отметили как семейный, уютный и теплый праздник.

- День поселения – это рубеж для того, чтобы оценить прошедшее и строить планы на будущее, - напомнил глава администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко. На сегодняшний день поселение стремительно развивается, шагая в ногу со временем и претерпевая множество позитивных изменений. За последний год в Вырице были выполнены работы по ремонту асфальтового дорожного полотна сразу на нескольких участках. Проведены работы по организации тротуара на всем протяжении пр. Кирова. В рамках реализации федерального проекта «Комфортная городская среда» благоустроена общественная территория на улице Футбольной. Осуществлен капитальный ремонт улицы Энгельса в поселке Вырица и улицы Железнодорожной в поселке Новинка, отремонтирована спортивная площадка «Олимп» в 29-м квартале, приобретена новая коммунальная техника.

В течение августа будут выполнены работы по устройству основания спортивно-игровых площадок по двум адресам. Готовится к капитальному ремонту монумент «Воину-освободителю» в центре Вырицы.

Поздравить жителей Вырицкого поселения с их общим днём рождения приехали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Олег Белов, заместитель главы администрации Гатчинского района Илья Носков.

От имени народных избранников почетной грамотой ЗакСа награждены специалист администрации Вырицкого поселения Марина Курова, директор народного музея «41-й стрелковый» Светлана Корешкова, коллектив ансамбля «Минские вечера».

Звание «Почетный житель Вырицкого городского поселения» присвоено Сергею Евгеньевичу Кострикову.

Грамотами и благодарностями от администрации Вырицкого поселения награждены десятки жителей и организации Вырицкого поселения - за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и активную жизненную позицию. Среди награждённых - коллективы Вырицкой детской школы искусств и филиала Ленинградской областной электросетевой компании «Южные электрические сети».

Также в этот день чествовали волонтёров, оказывающих помощь бойцам, сражающимся за Родину на передовой СВО, и их семьям. За активную жизненную позицию и благотворительную помощь участникам специальной военной операции отмечены благодарностями волонтеры клуба «Вырицкий Покров».

Медаль «Тыл — фронту» и благодарственное письмо вручил волонтёрам житель Вырицы, ветеран боевых действий, участник движения освобождения Донбасса Игорь Жемеркин — за бесценный вклад и мощную поддержку воинов, находящихся на передовой, за преданность делу и помощь волонтерскому движению, за лучшие человеческие качества и труд в тылу.

Вырица богата крепкими, большими и дружными семьями. В этом году грамотами и благодарностями отмечены семьи Жуковых, Гербек, Татаренко, Ереминых, Лобзовых, принимающие участие в жизни поселка.

В день рождения Вырицкого поселения были объявлены итоги фестиваля «Оредеж-фест». В номинации «Самая спортивная семья» победителем стала семья Постовых (папа Александр и дочь Алина). Статус «Спортивной королевы фестиваля» присвоен Анне Алексеевой. «Спортивной принцессой фестиваля» стала Таисия Курганова.

Праздник продолжился большим концертом, участие в котором приняли творческие коллективы Вырицкого поселения «Воскресенье», «Задоринки», «Вырицкие узоры», «Минские вечера», «Кристалл», «Лучики», «Каскад», «Аллегория», «Mix dance», «Арабески». Гостей праздника порадовал игрой на саксофоне Валерий Нагорный. А уже ближе к вечеру танцевальное настроение для всех и каждого создавали артисты Руфина Баурова, Анастасия Живайкина, Евгения Степура и Ренди Хунко, группы из Санкт-Петербурга «Питер Тайм» и «Format FM», а также зажигательная и обаятельная Надежда Казакова.