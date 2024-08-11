Алёна Тришина: «Библиотекарь – профессия творческая!»

Однако прозвучали предупреждения: Тришина – человек закрытый, совсем по-чеховски, «в футляре». Женщина со сложной судьбой. Не в её характере общаться, как у нас в России принято, «душа на распашку». Педантична, аккуратна в мыслях и словах. Как выразилась одна из собеседниц: «Немка, одним словом!»

Встретились. Безукоризненно грамотная ясная русская речь. Родословная, уходящая самыми глубокими корнями в русскую, точнее, нашу, гатчинскую почву. Обширные знания по части литературы и истории. Встречи в Историческом клубе по авторским программам Алёны Тришиной проходят в «Купринке» уже 16-й год. Если бы не эти обстоятельства, женщину, о которой мы сегодня расскажем, действительно вполне можно было принять за первостатейную немку. Во всяком случае, в том стандартном представлении, которое сложилось в нашем обществе. Дисциплина, прагматизм, внимание к мелочам, всё по полочкам. Быть может, неким таинственным образом тот факт, что появилась она на свет в Германии, повлиял на склад характера нашей героини?

- Я родилась в городке Галле, на 11-м году после окончания Великой Отечественной войны, - начала свой рассказ Алёна Александровна. - Тогда это была территория ГДР. Но данное обстоятельство никоим образом не повлияло на становление моего характера. Я – от папы и мамы, жителей Гатчины, чья свадьба была здесь в январе 1955 года. Мой отец был военным лётчиком, мы переезжали из гарнизона в гарнизон. Прожили в ГДР всего два года, затем отца перевели в Одессу. С пяти лет я живу в Гатчине.

Бабушка родилась в Петербурге, но детские и юношеские годы прожила вместе с родителями в нашем городе, напротив Реального училища (сейчас 4-я школа). После войны она со своими детьми поселилась в 13-метровой комнатке в доме №28 по улице Советской. У нас есть две фотографии 1914 года, где бабушка, тогда шестилетняя Анюта, снята с родителями. В 1927 году она вышла замуж за гатчинского лётчика Григория, с которым познакомилась на катке. Тоже сохранилось фото, на котором они в Дворцовом парке в день своей свадьбы. Тут свидетель ещё в революционной будёновке и бравый лётчик в военной форме.

На местном телеканале «Ореол» идёт программа «Домашние истории», ведёт её краевед Владислав Кислов. Там в заставке мелькают эти фото 1914 года. К нам в библиотеку часто приходил корреспондент «Гатчинской правды» Владимир Иванович Николаев. Он собирал материалы о жизни нашего края. У бабушки Анны сохранилось больше 80 писем от мужа с войны. Письма ей, дочери Тамилле и открытки сыну Олегу. В сборнике «Цитадель под Ленинградом» В. Николаев опубликовал некоторые письма и биографические сведения о лётчике Г.П. Зорине и его сыне Олеге.

Мой дед, Фёдор Тришин, был из псковских, пропал без вести 11 сентября 1941 года в Ленинградской области, в бою у деревни Вороново. Многочисленные родственники моей бабушки Наташи жили (и до сих пор живут) в Мариенбурге.

О фотографиях разговор особый. Не скрою, белой завистью завидовал, когда рассматривал старинные фотокарточки, сохранившиеся в домашнем архиве Алёны Александровны. Строгие прабабушка и прадедушка в дореволюционном ателье, весёлые красные командиры и их подруги в парке, только что отгремела свадьба. Вспоминаешь своё. Вот кто-то совсем крохотный, на руках отца. Да это же я! С течением времени всё внимательнее всматриваешься в лица своих предков. Всё отчётливее проступают в них твои черты, в изгибах их судеб - твои поступки. Старая истина «Ничто не ново под луной» обретает в фотографиях самое что ни на есть зримое воплощение.

Перевалил за середину 2024-й год, объявленный в России Годом семьи. Многие из нас могут спросить: «А каким образом лично я могу поучаствовать в этом мероприятии?» Ответ напрашивается сам собой. Сохраняйте фотографии родных и близких, не стесняйтесь фотографироваться сами. Храните, передавайте детям и внукам. Придёт день, и некий неизвестный вам потомок (его сейчас ещё и в планах нет) посмотрит на ваше изображение, с удивлением узнает себя. Мы живы, пока о нас помнят.

— Это фото из Германии. Мамин брат Олег очень любил фотографировать. Он с детства был влюблён в технику. Хотел стать, как и отец, лётчиком. После окончания военного училища попал на службу в Германию, был авиационным техником в одной воинской части с моим отцом. После окончания Академии в Ленинграде Олег Григорьевич служил в Москве. На пенсию вышел рано как полковник Генерального штаба.

Значительно позже я захотела посетить места своего детства, успела съездить и в Германию (2017 г.), и в Одессу (2010 г.). В Галле нашла больницу, раньше авиационный госпиталь, в котором родилась. По адресам с открыток в Одессе я нашла два дома, в которых жила с родителями. Фотография моей мамы. Она была очень красивой женщиной. В окне гатчинского фотоателье на улице Красной некоторое время было размещено её фото.

Перелистывать страницы фотоальбомов всё равно, что смотреть документальный фильм об ушедших днях жизни. Такой бесконечной, как думалось в детстве, и такой, в сущности, короткой. В лучшем случае умещается в несколько десятков фотографий.

- Когда соберусь помирать, отдам некоторые фото и письма в гатчинский городской музей. Но пока пусть хранятся у меня.

- Вы и сами неплохо фотографируете.

Рассматриваем современные фото. Здесь, в основном, путешествия моей собеседницы – по СССР, по России и Европе. Алёна Тришина не просто запечатлевает дорогие сердцу места, а подходит к этому с выдумкой.

- Мне неинтересно щёлкать просто так. Пробую что-то придумать, подойти творчески. Городок Галле и «свою» Германию я совсем не помню. Но у меня есть мишка Тедди, подаренный мне перед нашим отъездом. Он долго был одной из самых любимых моих игрушек. А теперь ему на два года меньше, чем мне. В Баден-Бадене я проходила мимо магазина игрушек. Там, на улице, поставили огромного медведя, очень похожего на моего. Я выросла, и он вырос! Попросила продавца сфотографировать меня с ним. Фото «с другом» получилось интересное.

В Одессе нашла кафе «Гамбринус», знаковое место для Александра Куприна. Дважды посетила его, снялась внутри и около этого кафе. В морской фуражке и с паспортом одесситки, купленными там же.

Эльбрус, палатка на высоте 3 500 метров. Живописные виды гор и засыпанных снегом ущелий, зелёные склоны далеко внизу. Всё немножко в дымке, размыто, напоминает живопись импрессионистов.

- А я очень люблю импрессионистов! Их воспоминания и то время. Однажды я долго-долго ожидала, чтобы открыли часовню Святого Петра, фрески которой создавал Жан Кокто. Это было в порту, в жару, на Лазурном берегу…

Не стану пересказывать вам рассказ моей собеседницы об импрессионизме. Поверьте на слово, рассказ был полон подробностей и личных впечатлений Алёны Александровны.

- Я же окончила курсы экскурсоводов. В годы моего обучения такой отдельной специальности не было, но выпускник института культуры должен быть разносторонним человеком. Нам читали лекции по истории искусств, я даже хотела стать искусствоведом.

- Почему именно библиотечное дело стало вашим выбором? Ведь, говорят, скучнейшая профессия и работа. Не слишком актуальная в наше время.

- В детстве я увлекалась многим, коллекционировала марки, значки, открытки. Школьницей в Доме пионеров посещала кружки народного танца, шитья мягкой игрушки и художественного чтения. Была ведущей на утренниках, по просьбе учительницы писала сценарии школьных праздников. Мечтала стать журналистом, экскурсоводом. Библиотечная профессия объединила все эти пожелания.

В нашей семье «родилось» четверо библиотекарей. Бабушка Анна в годы войны - школьный библиотекарь и учитель труда. Библиотечный стаж работы моей мамы 37 лет в пяти гатчинских библиотеках. После окончания дневного отделения Библиотечного института ей выдали диплом с отличием. В библиотеку имени Куприна Тамилла Григорьевна Зорина принята в год её открытия, в начале 1973 года, из библиотеки ЛИЯФ. В детской библиотеке, где мама проработала 8 лет, я уже с интересом и желанием помогала ей. Поступить с первого раза в институт культуры мне не удалось.

- Большой конкурс на библиотечное отделение?

- Ещё какой! Десять человек на место. Там была своя специфика. Для некоторых кругов ленинградской интеллигенции наш институт был единственным местом получения высшего гуманитарного образования. Так что почти все места уже были «расписаны» заранее. Вне конкурса были иностранцы из соцстран и стипендиаты национальных республик. Оставался один путь. Работать на заводе и после учёбы на подготовительном отделении стать студенткой. Отработала почти два года на заводе

КРИЗО, в цехе сборки радиоблоков. Очень секретном месте, кстати. Мои документы долго проходили проверку. Ведь родилась на территории иностранного государства. Родители и родственники там же побывали. С другой стороны, биография и помогла.

Оба моих деда погибли в годы Великой Отечественной. Обе бабушки были вдовы. Как только началась война, лётчик Григорий настоял, чтобы его жена с двумя детьми не поехали в Гатчину, а перебирались в Свердловск, к его родственникам. Дед Григорий погиб в Подмосковье осенью 1943-го, похоронен в братской могиле. После окончания войны бабушка Анна с дочерью и сыном вернулась в Гатчину. Работала мастером по вышивке в артели Бытпрома, затем учителем труда в 4-й и 5-й школах, в Доме пионеров, на пенсию вышла из педучилища. Бабушка Наташа после войны работала на гатчинской зонтичной фабрике, два её сына, окончив военные училища, стали офицерами. Короче говоря, приняли меня на завод, а после успешных экзаменов на рабфаке я стала студенткой ЛГИК. Продолжила династию.

Да, ещё моя двоюродная московская бабушка после окончания московского института 20 лет отработала в библиотеке имени В.И. Ленина. Итого наш совокупный библиотечный семейный стаж более 100 лет. С книгой, при книге и ради книги. Чтением в семье увлекались все.

Книга – фундамент культуры

- Как можно скучать среди книг?! В окружении литературных героев ты в лучшей на свете компании, - продолжает Алёна Александровна. – В моей домашней библиотеке более двух тысяч книг. О Гатчине, о Ленинградской области и о Петербурге-Ленинграде, по истории, путеводители по городам и странам, сборники поэзии. У меня аналитический склад ума. Работа библиотекаря предполагает созидательный подход. Однако, на первом месте – порядок в мыслях и в поступках. Так меня учили мама, бабушка и коллеги. Я пытаюсь передавать свой опыт молодым коллегам. Иные времена, иные нравы, мощный информационный поток.

У нас в «Купринке» всё делается для привлечения читателей – в ногу со временем. С учётом возрастных потребностей. Сравниваю с Финляндией. Однажды нам довелось побывать в двух библиотеках – в Хельсинки и в Тампере. Там техника на самом современном уровне. Развлекательные мероприятия, работают замечательные специалисты, одна беда – публики маловато. У нас – другое дело. Приходите в библиотеку, увидите. Особенно людно бывает в субботы и воскресенья, на лекциях и концертах. На открытии художественных выставок. Ответственные за это разные члены коллектива: и молодые, и опытные. Сейчас библиотеки – это место семейного досуга. Бесплатного.

Действительно, во время нашей беседы с Алёной Александровной двери абонементного отдела библиотеки не закрывались. Девушки и парни, пожилые женщины и мужчины, мамы с детьми. Приносили сдавать и уносили с собой пачки книг. Советовались с библиотекарями.

- Не ожидал, что в библиотеке будет так оживлённо.

- У нас сформировался круг «своих» читателей. Любителей и знатоков книги. Если в семье сохраняется любовь к чтению, дети обязательно придут к нам.

Библиотекарь - одна из ключевых фигур русской культуры. В древние времена это были мужчины. В советской культуре – женщины. Теперь в библиотеках работают и те, и другие. Изначально обязанность, а точнее, призвание - не только хранить память человечества, заключённую в книгах, но и собирать по крупицам всё, что представляет художественную ценность для потомков.

- Нас, библиотекарей, называют собирателями. Будь то новая книга, концерт, стихотворение, рисунок. Если это событие зафиксировано, то оно уже становится частью культуры. За время работы в библиотеке я чем только не занималась, помимо исполнения основных обязанностей. Была руководителем дискоклуба «Фантазия» (2,5 года). Более 20 лет - помощником руководителя литературного объединения «Меридиан». Являюсь членом ЛИТО «Поэтов Сиверское братство». Выступала с лекциями и видео экскурсиями, на конференциях. Писатель Александр Куприн и император Павел Первый мои главные гатчинские герои. В любой аудитории расскажу о них подробности и посоветую публикации о них. Специально ездила на Мальту, Родос и Корфу, чтобы понять (увидеть) истоки и мотивы увлечения Павла Петровича Мальтийским орденом. Обошла в Одессе связанные с Куприным места. В Гатчине более 20 лет живу в Доме ветеранов (на Володарского, 10), прямо напротив «усадьбы Куприна». Наблюдаю, анализирую, думаю.

Алёна Александровна тут же демонстрирует плоды своих «собирательских» трудов. Пухлые папки с вырезками из газет, письмами и документами. Личные дневники. Грамоты и дипломы. Свои публикации в «Гатчинской правде» (с 1978 г.), в «Гатчинском журнале» и в других изданиях. Находится место даже для билетов в БДТ, в ленинградские кинотеатры, на электричку. Современник скажет: «Эка невидаль!» Но посмотрите на всё это тщательно подобранное по датам и темам собрание «бумажек» глазами исследователя века так из XXV. Вот вам и частица портрета эпохи. Личное неразрывно связано с общественным. В этих альбомах и папках атмосфера эпохи. Например, патриотические строки, посвящённые освобождению Гатчины. Автор – Алёна Тришина:

Мемориалы гатчинской земли...

Немало их, они не позабыты...

За Гатчину январские бои

велись тогда напористо:

убиты

и паренёк, мечтавший о весне,

и женщина, чей возраст жизни – осень.

И взрослым стал мальчонка на войне,

а ведь ему всего-то было 8…

- Однажды я договорилась с художником Владимиром Монаховым о небольшой фотосессии. В интерьерах его мастерской и на фоне его картин. Он снимал на обычную «мыльницу», всего 24 кадра, без дублей. А я принесла с собой сумку с аксессуарами и вещами, среди которых были два чёрных фасонных платья - мамы и бабушки, две шали (красная и белая), связанные мной. Бабушкино платье крепдешиновое, с отделкой, с длинными рукавами. Хотелось мне фото в духе «серебряного века». Эти фото я поместила в небольшой старинный альбом, сделала надписи и свои стихотворные строки. Подарок самой себе.

Это и есть «живая история». Стремление всё памятное сохранить - ещё одна профессиональная и сугубо личная черта характера Алёны Тришиной.

- После переезда из Одессы мы восемь лет жили на улице Киевской, около Коннетабля. У нас был огромный великолепный двор на два трехэтажных каменных дома - №4а и №4б, с 5-комнатными квартирами. Тогда там в основном проживали семьи военных. Много было детей. И теперь при встрече на улице здороваемся, с кем-то перезваниваемся. Найду время, обязательно напишу о том дворе, о наших уличных играх и увлечении театром бумажных кукол.

После развода моих родителей в квартире дома № 28 на Советской улице мы жили вчетвером, женской командой: бабушка, мама, я и моя младшая сестра, в 1962 году родившаяся в Гатчине. Здесь у нас на Новый год и в бабушкин день рождения собирались замечательные компании. Гатчинские учителя, в основном из 4-й школы, бабушкины коллеги и мамины учителя. Но не только. Семья Левицких, Татьяна Соломоновна Званская, Мария Александровна Алмазова и Валентина Александровна Беляева, Татьяна Николаевна Ильичёва, Дина Исааковна Данилевская, Любовь Николаевна Одинцова. Года их рождения у некоторых ещё из конца XIX века. А у других же – в начале XX века. Воспитанники ещё дореволюционных гимназий и вузов. Мне посчастливилось быть знакомой с ними. И нас с сестрой они воспринимали как своих внуков.

- Наверное, помните и своих первых учителей?

- А как же! В начальных классах нас приняла под своё крыло Галина Дмитриевна Перелыгина. С пятого класса нашим классным руководителем стала Вера Павловна Шарапенкова, учитель литературы и русского языка. Ей сейчас 96 лет. С ней мы иногда созваниваемся. Ирина Ивановна Моисеева - наш учитель астрономии и физики.

...В своей статье, посвященной 100-летию 4-й школы, она перечислила всех учителей своих лет обучения. Память моей собеседницы надёжно хранит имена и фамилии людей, что повлияли на неё, произвели особое впечатление. Алёна Тришина сама много пишет. Стихи, рассказы. Её статьи – в сборниках «Оредеж». Далеко не всё из её трудов опубликовано. И она - уже живая летопись жизни Гатчины второй половины ХХ века. Учительской, офицерской, творческой и библиотечной. С упоением и восторгом рассказывает о своих коллегах – прежних и теперешних библиотекарях. О любимых читателях.

У Алёны Тришиной много стихотворений, неопубликованных. Некоторые рукописи она показала мне без права их печатать. В честь 45-летия библиотечной службы желаем ей здоровья, долгих лет жизни, творческих успехов.

Из стихотворения А. Тришиной «Небо» (ноябрь 2005 г.):

Куда ты несёшься, вечернее небо,

В тревожной вуали своих облаков?

Куда ты несёшься, тревожное небо,

На чей откликаешься трепетный зов?

Кого ты спасаешь? Кому это нужно,

Чтоб – вспугнутой ланью – вдруг дёрнулось ты?!

Осенние тучи. Небесная служба.

Тревоги. Заботы. Сомненья. Мечты.

«Немка, Одесситка! Или француженка?» - шутит Алёна Тришина. Но по сути – она наша русская гатчинка. Не коренная. И коренная. Лауреат премии имени Екатерины Дашковой в номинации «Журналист» Петербургского библиотечного общества (1999 г.). Лауреат областной премии «Звезда культуры» в номинации «Лучший библиотекарь года» (2007 г.).

Я иду, припадая на палку…

Я бреду, как старуха!

Следы – это слёзы.

И мечется галка

под ногами -

у кромки воды.

Андрей Павленко