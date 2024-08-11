Кто в Гатчинском районе 12 августа останется без света

Поводом для нашей встречи с главным библиотекарем центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна Алёной Александровной Тришиной формально послужил тот факт, что 1-го августа исполнилось ровно 45 лет, как её приняли на работу в «Купринку». Столько лет на одном месте! Много ли таких найдётся не только в Гатчине и районе, но по всей стране?