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Кто в Гатчинском районе 12 августа останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

12.08.2024   09:30 -18:00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская.

 

12.08.24 с 10:00 до 18:00                         

Пудостьское СП:

д. Сокколово.

 

12.08.24 с 09:00 до 18:00                         

Кобринское СП:

п. Карташевская ул. Советская, Пролетарская, Зеленая, Горького, Пушкинская, Правды;

д. Пижма.

 

12.08.24 с 09:00 до 18:00                         

Большеколпанское СП:

д. Большие Колпаны;

д. Старые Черницы.