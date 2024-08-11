Кто в Гатчинском районе 12 августа останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
12.08.2024 09:30 -18:00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская.
12.08.24 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Сокколово.
12.08.24 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Карташевская ул. Советская, Пролетарская, Зеленая, Горького, Пушкинская, Правды;
д. Пижма.
12.08.24 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны;
д. Старые Черницы.
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