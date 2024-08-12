Команде «Цифры47» - награда за профориентацию в IT-сфере

Торжественная церемония награждения по итогам всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» в 2023-2024 учебном году состоялась в рамках V Всероссийского форума «Цифровая эволюция» в Калуге.

В этом году область вновь вошла в число регионов-лидеров, отмеченных за безупречную профориентационную работу и вовлечение школьников в сферу цифровой экономики и экономики данных.

«Ленобласть уже более 5 лет совместно с представителями ведущих ИТ-компаний проводит «Уроки цифры» и «Цифровой ликбез». Эти проекты помогают школьникам повысить цифровую грамотность и сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием, обсудить волнующие вопросы напрямую с экспертами», – подчеркнул Андрей Сытник.

Просветительский проект реализуется по инициативе Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в поддержку проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». В 47-м регионе проходит при поддержке комитета цифрового развития Ленинградской области и ведущих ИТ-компаний.