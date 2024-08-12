В Гатчине снимают фильм о жёнах и матерях участников СВО

Как рассказали организаторы проекта Елена Свирида и Ангелина Высоцкая, героями фильма-интервью стали женщины из семей участников специальной военной операции. Они рассказывают, что это значит - ждать своих героев.

Этот проект стал продолжением социального проекта с похожим названием «Квартирник: все свои». Его главная задача - помочь объединиться и выстоять этим женщинам, создав сообщество боевых подруг.

- Это матери, сёстры, жёны, подруги, - говорит Ангелина Высоцкая. - Нам показалось важным объединить их, чтобы они могли подставить друг другу плечо в трудный момент, поделиться опытом, помочь, поддержать. А иногда и просто выслушать, поговорить, поплакать и посмеяться... Когда мы начали работать с этими женщинами и окунулись в эту атмосферу, мы восхитились их силой. Каждая из них — индивидуальность, у каждой — своя сильная позиция. Женщины не просто страдают и ждут своих мужчин, они ещё что-то делают. И мы решили, что обязательно нужно рассказать и показать людям, насколько может быть сильным такое хрупкое создание, что такое женский патриотизм и к каким результатам он может привести.

В съёмках фильма «Квартирник: все свои - мир глазами женщины» принимают участие около сорока женщин из Гатчинского района. Причём это не только жёны и матери военнослужащих, но и женщины-волонтёры, осуществляющие гуманитарную миссию в зоне СВО.

- Мы хотим показать отношение к СВО самых разных наших женщин, и необязательно, чтобы у них там был кто-то близкий, - говорят организаторы проекта. - Достаточно того, что ты помогаешь, и ты уже герой как минимум нашего проекта. К тому же, многие из жён и матерей — сами волонтёры. И история каждой из них уникальна — про каждую из них можно отдельный фильм сделать. Например, наша сегодняшняя героиня Светлана Малашкова — известный в Гатчине человек, очень активный. Она жена военнослужащего СВО, волонтёр, депутат, участница благотворительных и социальных проектов.

Площадку для съёмок фильма-интервью предоставил Штаб общественной поддержки «Единой России» в Ленобласти, базирующийся в киноконцертном зале «Победа». Первый съемочный день состоялся 17 июня. Начиная с этого дня, на съёмочной площадке воцарилась атмосфера добра и взаимопонимания.

- Специально заготовленных вопросов у нас нет, могут быть заранее обговорены темы для беседы, а потом начинается совершенно живой дружеский разговор, часто с неожиданным поворотом, - говорит Ангелина Высоцкая.

- У нас такая атмосфера — очень искренняя и откровенная, - отмечает Елена Свирида. - Женщины прямо раскрываются. Вместе мы и плачем, и смеёмся. Без слёз у нас ещё ни одной съемки не проходило...

Видеосъемкой и монтажом занимается оператор Юлия Евграфова.

- Мне эта ситуация тоже близка: мой брат попал в первую волну мобилизации, он до сих пор находится на СВО, - говорит Юлия. - Мы все очень чувствуем друг друга и поддерживаем.

За один съёмочный день проходят интервью с двумя-тремя женщинами. Каждый такой мини-сюжет будет состоять из двух частей — собственно интервью в студии и съёмка в привычной для женщины обстановке.

- У нас планируются и выездные съёмки — в формате «Женщина в деле», - говорят организаторы. - Будем снимать женщин там, например, где они собирают гуманитарную помощь, плетут сети или занимаются какой-то другой волонтерской деятельностью, необязательно связанной с СВО. Важно показать, и то, как они просто живут сейчас без своих мужчин, как справляются со своей семьёй и хозяйством.

Съёмки для фильма будут проходить до ноября. Затем оператор обработает съёмочный материал и сделает монтаж картины. Презентация фильма «Квартирник: все свои - мир глазами женщины» пройдёт 9 декабря в малом зале киноцентра «Победа». Дата показа выбрана неслучайно — в этот день вся Россия будет отмечать День Героев Отечества.

Поближе познакомиться с деятельностью АНО «Наследие» и непосредственно с промежуточными результатами проекта «Квартирник» можно на странице проекта «ВКонтакте» «АНО «Наследие» (https://vk.com/publicano_nasledie)

Юлия Лысанюк