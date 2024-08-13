День физкультурника в столице Ленинградской области

Всероссийский день физкультурника Гатчина отметила вместе со всей страной – во вторую субботу августа. 10 августа на стадионе собрались участники, зрители и болельщики, в парадном строю прошли лучшие спортсмены, тренеры спортивных школ, работники физической культуры и спорта, руководители спортивных организаций, физкультурники поселений Гатчинского района.

Приветствуя собравшихся, глава Гатчины и района Виталий Филоненко пожелал всем любителям спорта только победы. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских поздравил всех с Днем физкультурника и напомнил, как удалось осуществить давнюю мечту гатчинских спортсменов о современном стадионе и поделился планами. Слова парламентария о ближайших планах строительства спортшколы в Коммунаре и Центра единоборств были встречены аплодисментами. Александр Владимирович поблагодарил гатчинских спортсменов за труд – в спортзалах, бассейнах, на аренах и катках, а тренеров – за то, что вкладывают сердце и душу в своих воспитанников.

Спортсменов, тренеров, судей, преподавателей физкультуры и ветеранов спорта приветствовали заместитель главы администрации Гатчинского района Павел Иванов и почетный гражданин г. Гатчины, депутат, ветеран спорта Юрий Назаров.

Торжественная церемония награждения была продолжительной – в Гатчине много прославленных спортсменов.

Почетные грамоты и благодарности комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области за значительный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в регионе, плодотворный добросовестный труд получили: заслуженный тренер России, тренер-преподаватель по легкой атлетике Гатчинской спортшколы № 1 Олег Баканов, тренер-преподаватель по плаванию Гатчинской спортивной школы № 2 Елена Румянцева, директор Центра здоровья г. Коммунара Александр Сидоркин, начальник сектора по работе с общественными организациями управления культуры и спорта Коммунара Михаил Королев, старший тренер беговой команды RunTV, главный организатор Гатчинского полумарафона Юрий Виноградов.

Почетной грамотой и благодарностью главы Гатчинского района за высокое профессиональное мастерство, большой вклад в развитие физкультуры и спорта в Гатчине и районе награждены: президент федерации настольного тенниса Ленинградской области, почетный работник физической культуры и спорта Ленобласти, тренер центра подготовки спортивного резерва «НИКА» Андрей Комов и старший инструктор-методист центра «НИКА» Андрей Понкратьев, а также мастер спорта международного класса по настольному теннису, победитель игр БРИКС 2024 года Максим Гребнев.

За высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в развитие физкультуры и спорта глава Гатчинского района выразил благодарность мастеру спорта России по настольному теннису, трехкратной чемпионке Северо-Западного федерального округа в 2024 году Екатерине Волненко.

Почетной грамоты главы администрации Гатчинского района удостоен тренер тренер-преподаватель по легкой атлетике Гатчинской спортивной школы № 1 Вячеслав Семенов. Благодарность главы Гатчинской администрации объявлена мастеру спорта России, тренеру центра подготовки спортивного резерва «НИКА» Александру Комову, тренерам-преподавателям районной спортшколы «Юность» Наталье Григорьевой и Константину Осиеву.

Тренеры и юные спортсмены Гатчинского муниципального округа были отмечены почетными грамотами и благодарностями гатчинского комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. Также награды получили победители и призеры 19-х и 20-х сельских спортивных игр Ленинградской области.

Кубками и грамотами были награждены призеры районного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по развитию физической культуры и массового спорта в муниципальных образованиях Гатчинского района за 2023 год. Победителем среди городских поселений стало Дружногорское поселение, среди сельских – Пудостьское.

Также в этот день воспитаннице отделения спортивной гимнастики Гатчинской спортшколы №1 Злате Осокиной было торжественно вручено удостоверение мастера спорта России. От гатчинского спорткомитета выдающая спортсменка получила грамоту и памятный подарок.

Праздник в честь Дня физкультурника продолжился показательными выступлениями воспитанников Гатчинских спортивных школ № 1 и № 2, дзюдоистов районной спортшколы «Юность», а также боксеров клуба «Первая перчатка».

После подъема государственного флага начались соревнования, открывшиеся эстафетой семейных команд в рамках конкурса «Папа, мама и я – спортивная семья».

…Спортивные мероприятия в честь Всероссийского дня физкультурника проходили в Гатчине в субботу и воскресенье на пяти площадках и включали соревнования по гиревому спорту для всех желающих, комбинированную эстафету, дартс, волейбольный и баскетбольный турнир, соревнования по настольному теннису, легкой атлетике и другие.

Екатерина Дзюба