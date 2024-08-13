Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 августа

Сохранение исторической памяти – за этими официальными словами кроется тяжелая работа поисковиков военно-исторических клубов Ленинградской области, Санкт-Петербурга и всей России. Мужчины и женщины всех возрастов, разных социальных слоев, различных профессий, благодаря своему энтузиазму, работают в архивах, изучая Великую Отечественную войну, чтобы на местах сражений найти павших воинов и отдать им долг памяти новых поколений. Ведь благодаря солдатам Рабоче-Крестьянской Красной армии, которые так и не вернулись из своего последнего боя, мы сейчас имеем возможность радоваться жизни.