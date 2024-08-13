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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

14.08.24 с 10:00 до 17:00

Пудомягское СП:

СНТ славяночка-2,

СНТ славяночка-3.

 

14.08.24 с 10:00 до 17:00

Пудостьское СП:

д. Большое Рейзино, дом 31, 32, 35, 36.

 

14.08.24 с 09:30 до 18:00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская.

 

14.08.2024 с 09:00 до 15:00

г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 5, 7, 7А;

пер. Солнечный, д. 6.