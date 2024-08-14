Личный финансовый план

Финансовый план нужен, чтобы правильно оценить свои финансовые возможности, грамотно контролировать деньги, делать серьезные покупки и не считать при этом каждую копейку.

Очень важно составлять план именно на бумаге, а не в голове. Иначе его не удастся реализовать. Его можно составить на любой срок – месяц, год, 5 или 10 лет.

Первый этап. С чего начать.

Составление финансового плана состоит стоит начать с анализа личного бюджета. Это можно сделать в 5 простых шагов.

Шаг 1

Подсчитайте доходы

Это все поступающие в семью деньги, даже пенсия бабушки и стипендия сына. Помимо регулярных доходов, например зарплаты, нужно понять, какие активы вы имеете (инвестиции, депозиты, недвижимость) и какой доход они приносят.

Шаг 2

Подсчитайте расходы

При подсчете расходов важно быть честным с собой и записывать все расходы, даже на чашку кофе. Ведь мелкие расходы «съедают» в итоге крупные суммы. Кстати, налоги также входят в графу «расходы».

Шаг 3

Сопоставьте доходы и расходы

Так вы поймете свои финансовые возможности, какие цели вам доступны, сколько можно откладывать в месяц, в также и то, на чем вы теряете деньги. Станут хорошо видны тенденции. Например, если на такси в месяц у вас уходит столько же денег, сколько и на продукты, возможно, стоит почаще использовать общественный транспорт.

Шаг 4

Сократите необязательные траты и определите, сумму, которую вы готовы откладывать ежемесячно без ущерба для качества жизни.

Анализа текущего финансового состояния поможет вам создать бюджет, который будет отражать ваши будущие доходы и расходы. Бюджет должен быть сбалансированным и учитывать ваши долгосрочные и краткосрочные потребности.

Второй этап. Определите основную цель вашего финплана и срок ее достижения. Цель должна быть конкретной, с указанием суммы, которую нужно накопить. Начните с малого. Например, попробуйте накопить за три месяца 15 000 рублей на новый телефон. Откладывайте на покупку по 5000 рублей с каждой зарплаты, чтобы не покупать товар в кредит.

Постепенно переходите к более крупным целям, например, покупка мебели или путешествия. Посчитайте, сколько необходимо откладывать, чтобы накопить на цель к запланированному сроку. Для этого разделите сумму, которую нужно накопить, на количество месяцев, оставшихся до даты Х. Сопоставьте полученную сумму с суммой, которую бы реально можете откладывать. Так вы поймете хватит вам денег или нет. Возможно, придется скорректировать сроки достижения цели.

Третий этап – создание накоплений

Важным элементом личного финансового плана является финансовая подушка безопасности. Она необходима на случай кризиса, болезни, потери работы.

Размер резервного фонда должен составлять минимум 3 среднемесячных зарплат. Считается, что это минимальный срок в течение которого вы сможете найти новую работу.

Накопления лучше создавать на банковских счетах под процент, потому что деньгам, которые хранятся под подушкой, серьезно угрожает инфляция. Есть два основных метода пополнений своего резервного фонда. Первый – переносить в резерв весь остаток от дохода после оплаты обязательных расходов. Второй – перечислять в свой накопительный фонд 10% от любых поступлений денежных средств.

Четвертый этап - инвестируйте

Если вы хотите достичь финансовой цели в более короткие сроки, чем позволяет вам ваш бюджет, то вам стоит рассмотреть возможность получения дополнительного дохода за счет инвестиций. Выберите подходящие для вас инвестиционные продукты, исходя из доходности, рисков, сроков и предпочтений. Например, облигации федерального займа - инструмент надежный и особенно выгодный, если инвестировать в него через индивидуальный инвестиционный счет не меньше, чем на три года. Изучайте информацию, как работать с инвестициями и помните, что инвестиции - это всегда риски.

Пятый этап – начните реализовывать финансовый план

Составить личный финансовый план - только половина дела. Самое трудное - его придерживаться. Каждый день нас подстерегает множество соблазнов потратить деньги на эмоциональные, импульсивные покупки, которые отдаляют наши мечты.

Важно укладываться в план по каждой статье расходов. Отделите обязательные расходы (еда, транспорт, связь и тд) от необязательных (развлечение, кафе, спонтанные покупки и тд). Установите лимит на необязательные расходы и старайтесь его придерживаться.

Обязательные платежи должны составлять около 50-60% доходов. Необязательные – до 30%. Не менее 10% дохода должно уходить в накопления. Если это не так, стремитесь к этим цифрам и пробуйте корректировать план – главное уложиться в бюджет и не залезть в «копилку».

Пользуйтесь специальными инструментами, которые помогают контролировать траты – специальные приложения или разделы о расходах в банковском приложении.

В заключении

Создание личного финансового плана – это процесс, который требует времени и усилий, но он может существенно улучшить ваше финансовое положение и помочь достичь ваших целей. Следуя этим простым шагам, вы сможете получать больше за те же деньги.