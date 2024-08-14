Путь мужества и чести

В Ленинградской области всегда с особым уважением относились к представителям доблестной пограничной службы. Именно в нашем регионе проходит самая протяжённая сухопутная граница Российской Федерации со странами НАТО. В условиях антироссийской политики соседних государств на первый план выходят задачи по охране мира и защите миллионов россиян. Этот труд ложится на плечи ленинградцев, которые ежегодно выпускаются из военных учебных заведений Северо-Запада.

– Вчерашние курсанты выходят на защиту границы в условиях сложной международной обстановки, и от их профессионализма зависит безопасность миллионов людей, – обратился к защитникам Отечества губернатор Александр Дрозденко. – В Ленобласти сложилась традиция чествования пограничников, выпускников военных вузов. Это путь, который требует мужества, решительности, преданности Родине и, конечно же, в сложную минуту — самоотдачи, самопожертвования. Для нашего региона тесное взаимодействие с пограничной службой было и остается крайне важным.

За добросовестную службу, вклад в обеспечение правопорядка и безопасности на территории Ленинградской области ценными подарками губернатора Ленинградской области, благодарственными письмами председателя Законодательного собрания Ленинградской области, благодарностями комитета правопорядка и безопасности отмечены лучшие офицеры пограничной службы. Награды были вручены 12-ти офицерам-ленинградцам.

— Хочу заверить от имени выпускников высших и средних военных учебных заведений о готовности добросовестно и профессионально исполнять свой воинский долг, достойно продолжать славную историю предшественников, чтить и приумножать традиции пограничной службы ФСБ России, оправдать ваше доверие и доверие граждан России, — выступил с речью награждённый лейтенант, выпускник Института береговой охраны ФСБ России. — Мы удостоены высокой чести стать сотрудниками пограничных органов и защищать Россию и рубежи Отечества в регионе, являющемся по праву культурно-историческим наследием России. Для нас навеки останется примером подвиг жителей и защитников блокадного Ленинграда, покрытый славой и увековеченный в памяти народа.

По-отечески серьёзное наставление выпускникам озвучил начальник пограничного управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенант Сергей Дорофеев.

– Нам всем предстоит возрождать и восстанавливать пограничные войска Российской Федерации. И на примере событий в Курской области мы знаем: ни один пограничный отряд, когда всё это началось, не ушёл с позиций. Ещё на линии границы идет бой. Молимся за жизнь наших ребят. С них надо брать пример. Вам я желаю, не запятнав ни на йоту, честно нести звание пограничника, – заявил начальник погрануправления.

Сергей Дорофеев также поблагодарил руководство Ленинградской области, население региона за понимание задач, выполняемых пограничниками, за всестороннюю помощь в деле охраны границы, социальную помощь военнослужащим, ветеранам, членам их семей.

После награждения выпускников военных вузов на мероприятии выступил коллектив ансамбля песни и пляски пограничного управления «Невский дозор». Состав коллектива меняется, но одно остаётся точно неизменным: вот уже 85 лет артисты поднимают дух военнослужащих, чтобы они эффективно выполняли оперативно-служебные задачи для пограничной безопасности нашего государства.

Ксения Бондаренко