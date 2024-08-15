Ленобласть отправила жителям Курской области гуманитарную помощь

«Это уже не первая отправка в Курск. Мы с первых дней террористического нападения на Курскую область собрали и отправили машины, будут ещё отправки — ко мне обращаются руководители предприятий, диаспоры, предлагают свою помощь.

Сегодня мы везём то, что необходимо в первую очередь людям, попавшим в беду — детское питание, одежда, средства гигиены и строительные материалы.

Курску и Белгороду нужны доски, гвозди, кровельный материал, мы будем готовить с предприятиями отправку строительных материалов.

Каналы связи — налажены, помощь доходит до адресатов. Будем продолжать.

Здесь будет участвовать не только партия «Единая Россия», мы приглашаем все политические партии, общественные движения, предприятия. Жители активное помогают, денежная помощь идёт, кто, сколько может, и это идет по велению души. Такой показатель настоящего братства, дружбы, поддержки, но по-другому россияне не могут», — рассказал губернатор Александр Дрозденко.

В пострадавшие районы Курской области направятся порядка 15 тонн груза: продовольственные товары, детское питание, медикаменты, предметы личной гигиены, подушки, одеяла, постельное белье, раскладушки, пледы, одежда и строительные материалы.