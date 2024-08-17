«Сиверские плетуньи»: общее дело и общий дом

Плетуньи – певуньи

Чуть забегая вперёд, расскажу о впечатлении, «послевкусии», которое осталось от встречи с «плетуньями». Светлая, но печаль, душевный подъём вперемежку с грустью. Так бывает, когда покидаешь родные места, дом детства. Впереди другая, привычная жизнь, но что-то важное, неповторимое осталось позади. Отчего она взялась – грусть-печаль? Может быть, оттого, что в суматохе дней мы часто проходим мимо действительно важных для нас вещей.

Здесь, в военном городке посёлка Сиверский, в Гатчине, да во всех более-менее крупных поселениях района, области, страны собираются люди разных возрастов, профессий, социального положения, чтобы совместно делать необходимое для страны и общества дело, но знаем мы о них непростительно мало. Наша газета, местные радио и телевидение по мере сил пытаются восполнить этот пробел. Однако в общем информационном потоке страны, тем более в пространстве телевизора и интернета, их практически не существует. Там взрывы ракет сменяются взрывами смеха, вслед за катастрофой идёт привычный развлекательный сериал. Обыкновенную, простонародную Россию почти не разглядеть, не расслышать.

«Вот же она, наша страна, собралась за одним столом», - думалось во время встречи с «Сиверскими плетуньями». Стеснительно отворачиваются от объектива: «Зачем меня снимать? Лучше про мою подругу расскажите!» Трудятся, поют за работой добросердечные русские песни. В интернет-версии статьи откройте, пожалуйста, ссылку, полюбуйтесь: https://vk.com/im?sel=121439962&z=video-30799607_456245474%2F8f17172c9ccde3c452%2Fpl_post_-30799607_1191408

Для тех, кто не имеет возможности открыть, коротко скажу. В перерыве между работой организуется обед. Атмосфера за столом совершенно русская, тёплая, душевная, совсем как песня «Ой цветёт калина в поле у ручья».

Советская закалка

- Про меня не нужно писать, лучше про девочек наших поведайте. У вас же рубрика «Люди и судьбы», вот и расскажите об их судьбах в условиях СВО. Не хотела бы читать о себе. О людях – да.

Валентина Трофимовна Ким уверенно ведёт машину по извилистым улочкам посёлка. Вот и военный городок, единственная в посёлке семиэтажка. На первом этаже располагается дом «Сиверских плетуний».

- Помещение нам любезно предоставил индивидуальный предприниматель Владислав Евгеньевич Сухорский.

- Арендуете?

- Нет. Просто пошёл нам навстречу. К сожалению, далеко не все оказались так отзывчивы. Первое время работала одна, в холоде, но постепенно всё наладилось. Люди пришли. Мы работаем, как один из клубов по плетению маскировочных сетей «ZOV Федотовой». Я уже раньше работала с Натальей Анатольевной Федотовой, плела сети в Малом Верево. Не только сети, еще носилки, всё, что просили с фронта. Обратились ко мне, и я подумала: почему во всех посёлках есть такие клубы, а в Сиверском нет? И втянулась.

Открылись в ноябре 2023-го. Здесь было поначалу холодно. Все приходили утеплённые, обогреватели стояли. Было нелегко, но, может быть, это и сблизило людей. По стране много различных добровольческих организаций. Однако у нас получилось так, что образовалась, можно сказать, семья.

Как заведено в любой семье, у нас есть семейные праздники, отмечаем вместе дни рождения. Печальные дни тоже вместе. Совместные поездки, выезды на экскурсии. Вместе идем на праздники поселения и так далее. Работаем, отдыхаем, помогаем друг другу. Пыталась сделать так, чтобы люди пришли и остались.

Теперь нас человек 30 и более. Считаю, что организаторы таких добровольческих образований должны заботиться о волонтерах. И чем возможно помочь. Я и продуктами стараюсь их обеспечить. Закупаю оптом рыбу, колбасные изделия и т.д. Они ведь трудятся от души. Когда срочный заказ, бегут все, бросают свои дачи, дела, которые кажутся неотложными.

Стол, накрытый к обеду, благоухал разными сортами чая и кофе, манил шоколадными печеньями, прочими «вкусняшками». Наверное, «девочки – плетуньи» слегка хитрили, когда уверяли меня, что такие обеды проходят каждый день, но, с другой стороны, понимание, что встречаются они не просто с вашим корреспондентом, а с многочисленными читателями «Гатчинской правды», да и обычное гостеприимство подвигли их приготовиться с несколько большей тщательностью.

Волонтёр, если говорить простыми русскими словами, это человек, который добровольно и бескорыстно оказывает помощь другому человеку. Из рук в руки, от сердца к сердцу.

- У некоторых наших женщин сыновья и внуки участвуют в СВО. Знаете, как это важно, когда родной человек выходит на связь. «Нужны сети, бабушка! Размер такой-то, количество столько». Она для него и его товарищей плетёт. Люди готовы работать хоть круглосуточно, если нужно срочно. Например, недавно читаем заявку от танкистов: «Нужны сети цвета «мох». Срочно! К 3 августа»! Садимся и работаем. К 31 июля всё сделали.

У девочек наших ещё советская закалка. Многие уже в возрасте, со своими проблемами, болячками, но приходят. Есть такое слово «надо»!

Например, вот Людмила Григорьевна Кавина. Ветеран труда, блокадница, заслуженная женщина. С ногами уже не очень. Но ежедневно приходит из центра поселения к нам. А это не близкий путь. Очень помогла в самом начале нашей деятельности. А улыбка Григорьевны! Её улыбка согревает нас всех. Говорит мало, но если скажет, все к ней прислушиваются. В том числе и я.

- А я ведь поначалу нашу руководительницу и не узнала, - говорит Людмила Григорьевна. - Прихожу, спрашиваю: «А кем вам приходится Валентина Трофимовна Ким»? За дочку приняла!

Такая ошибка и не удивительна. Валентина Ким - чуть выше среднего роста, стройная, улыбчивая. При этом совсем не любит фотографироваться.

- На всех фото я обязательно с кем-то. Да и зачем мне фото? Что я, кинозвезда какая-нибудь?

Валентина Трофимовна старается поскорее опять перевести разговор на своих «девочек».

- У нас две Тамары Алексеевны, одни из первых пришли. Одна Пасканова, из Белоруссии родом, стихи пишет замечательные. Вторая Миронова, председатель Сиверского совета ветеранов. Именно подключение к нашей деятельности участников совета ветеранов Сиверского поселения помогло создать наш коллектив.

Или вот, познакомьтесь, Галина Глебовна Величко. Пережила блокаду, в январе ей была вручена памятная медаль в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. Недавно на Запорожском направлении погиб её внук Юрий. Она приходила сюда, в работе и сообща горе переносится легче.

Валентина Ивановна Клянина - наш рекордсмен. Она у нас лучшая «резальщица».

- Резальщица?

- Маскировочная сеть плетётся из нарезанных лент ткани. Разрезать их несколько часов подряд стоит больших физических усилий, но Валентина Ивановна великолепно справляется. И плетёт, на все руки мастерица. А как поёт!

Мужчин у нас немного, но зато те, что есть, десятерых стоят! Николай Иванович Архипов в прошлом заведовал всей газовой сетью посёлка. Сейчас на пенсии. У него зять вернулся с СВО с тяжёлым ранением. Долго пытались его лечить, но не помогло. Умер парень. Николай Иванович тоже рук не сложил. Приходят к нам с женой. Семейный подряд, говорят, у нас.

За столом оживлённый разговор, смех. Некоторые «девочки» шутят и веселятся совсем, как в юности. Другие, посерьёзнее, снисходительно посматривают на подружек. Так в больших семьях строгие бабушки следят за не в меру расшалившимися внуками.

- Вот у нас Нелли Михайловна, девушка молодая, совсем на выданье, просим присмотреться. Всегда ухоженная, с модной причёской. Глядя на неё и другие женщины подтягиваются. Дочь Нелли живёт в Петербурге, но нередко приезжает в Сиверскую. Домой, работать с мамой в нашей семье.

Временами собрание за столом напоминало слёт пионерской дружины. Не хватало только костра и печёной картошки.

- А как же! Мы все родом из Советского Союза.

Но иногда, по всем законам жанра, превращалось в серьёзный съезд.

- Галина Ивановна Стульникова, бывший депутат. Человек обстоятельный, если что, все наши идут к ней за советом, консультацией.

Галина Ивановна от лица всего коллектива произносит трогательную речь в адрес руководительницы.

- Мы говорим, что у нас семья и это верно. Но кто в семье главный? Наша мамочка, Валентина Трофимовна. Вы знаете, как важны для пожилых людей забота и внимание. Она помнит всё о нас. У кого когда день рождения, что с детьми и внуками. Всегда позвонит, спросит, не нужно ли чего, чем помочь. Семья у нас подобралась такая дружная потому, что нас объединила наша «мама».

Как писали раньше в советских газетах - «звучат долгие продолжительные аплодисменты».

«Одна из многих»

- Валентина Тимофеевна, руководить женским коллективом - непростая работа. Как справляетесь?

- Во-первых, я не руководитель, в привычном смысле слова. Одна из многих. Может быть, чуть больше обязанностей и ответственности, но не более. Во-вторых, мне не привыкать. Я родилась в Казахстане, в селе Коктерек Джамбульской области. Наше село стало широко известно благодаря Солженицыну. Он находился здесь в ссылке, описал Коктерек в романе «Раковый корпус». Село у нас было многонациональное. Казахи, немцы, русские, греки, чеченцы - кого там только не было. Если вы выросли в такой среде, то проблем в общении у вас уже не возникнет. Место ссылки депортированных.

Потом, когда началась перестройка, многие разъехались. После немцев остались очень аккуратные домики, чеченцы даже выкапывали косточки своих умерших, увозили на родину. Никто тогда не обращал внимания на национальность человека. Я – кореянка. Правда, корейского языка не знаю. Так получилось, выросла на борще. Других корейцев вокруг не было. Родителей депортировали из Приморья перед войной. С первыми корейцами я познакомилась только в Ленинграде.

Ещё со школы, пионерии, комсомола много времени уходило на общественную деятельность. Нравилось мне находиться в самой гуще событий, среди людей. Делать так, чтобы людям было хорошо. Проводила дискотеки, конкурсы. Уходила утром в школу, возвращалась вечером. Родители не обращали на нас особого внимания, но учились мы хорошо. Я несла шефство над нашей библиотекой, ходила в танцевальный кружок, играла на баяне. Вечная пионервожатая. Господи, чем я только не занималась!

У Валентина Катаева в повести «Сын полка» мне запомнилась фраза: «Раз человек молчит, значит, не считает нужным говорить. А раз не считает нужным, то и не надо. Захочет — сам расскажет. И нечего человека за язык тянуть». У нас с Валентиной Трофимовной так и получилось. Чем больше ты углубляешься в воспоминания детства и юности, тем больше подробностей всплывет в памяти.

- У вас была большая семья?

- Три брата, двое старших и младший. Я всех уже похоронила. Маму, отца, братьев. Маму и старшего брата я привозила сюда, пытаясь помочь. У них была онкология. Увы, было уже поздно. Но, наверное, с тех пор сохранилась привычка о ком-то заботиться, помогать, помнить добро.

- Что осталось памятного от Казахстана, мест детства и юности?

- Очень красивые места, хотя и непростые для жизни. Климат резко континентальный, суровая зима и жаркое лето. Река Чу, представьте себе, ты можешь несколько часов ехать на машине, а вокруг ковёр из алых маков стелется по степи и горам, уходит за горизонт. Горы пахнут тюльпанами. Дикие тюльпаны отличаются от здешних, тепличных. Значительно больше по размеру и очень ярко пахнут.

- Так романтично рассказываете. Вы больше гуманитарий или технарь по складу ума, характера?

- Финансист (смеётся). Поступала в пединститут им. Герцена. Мама всегда считала, что учитель – главная профессия на Земле. А я сама хотела стать юристом. Папа меня в шутку называл «адвокатом», потому что я всегда всех защищала. В пединститут не прошла из-за нелепой ошибки с документами при подаче. Впрочем, ничуть не жалею. Подала документы на подготовительное отделение в ФИНЭК. Как потом оказалось, именно там, в сфере экономики, было моё настоящее призвание. Работала параллельно уборщицей в здании Лениздата. Центр города, Фонтанка, рядышком БДТ. Знаменитые артисты каждое утро проходят мимо тебя. Сказка! Особенно после нашей глуши.

- Учёба легко давалась?

- Да. Помимо учёбы я все пять лет ещё была общественным деканом факультета.

- А это что за деятельность?

- Контроль за посещаемостью, успеваемостью и так далее. Наверное, пользовалась уважением. Бывало, подходят ребята: «Ты на какой паре дежуришь?» - «На второй». На лекции собирались студенты в полном составе, все пять групп.

- Вы сказали, что в финансовой сфере нашли своё призвание. Но ведь это жутко скучное занятие. Сплошные цифры, бумажки…

- По окончании ФИНЭКа я работала кредитным инспектором. Здесь главное - общение с людьми. С особой благодарностью вспоминаю Калининград. Туда распределили моего бывшего мужа. Калининград тоже, как и моё родное село, был населён выходцами со всего Советского Союза. Доброжелательные, отзывчивые. Никогда национальный вопрос не поднимался. В отличии от… . Мы с мужем переехали в Сиверскую, где ему предложили неплохую должность. В Гатчине, в банке ПСБ мне один человек, не буду называть его фамилию, теперь это уже не важно, прямо заявил, что не возьмёт меня на работу.

- Почему?

- У нас, говорит, есть предписание ещё 1953 года: таким, как вы, больше трёх не собираться.

- В смысле?

- В кредитном отделе уже работали одна азербайджанка и ещё две женщины с нерусскими фамилиями. Мне, по его словам, уже места не оставалось. Я всегда воспринимала себя как русского, точнее, советского человека. Но в отдельных случаях происходили, что называется, «перехлёсты на местах».

Советская власть делала всё возможное, чтобы воспитать человека новой, советской формации, для которого слово «интернационализм» было на первом месте. Но болезненный микроб «национального вопроса» до поры, до времени дремал, лишь изредка давая о себе знать в действиях отдельных личностей. Однако в период перестройки именно на него и была сделана главная ставка разрушителями нашего общего государства. Коммунисты пытались опереться на разум, а оппоненты били по эмоциям и животному началу. Национальный микроб разбушевался. Горестные последствия мы наблюдаем сегодня.

- Вы были оскорблены, обижены таким отношением?

- Нет худа без добра, говорит русская пословица. Я отработала некоторое время в банке, но не по своей специальности. Потом перебралась в Ленинград. Занималась своей профессией. Финансы, общение с людьми. Затем началась перестройка и совсем другая жизнь.

Не было бы счастья, да несчастье помогло…

Русские пословицы – прямое отражение опыта нашего народа. Мы в России часто и, увы, иногда уж слишком буквально следуем своим пословицам. Может быть, наша стойкость, способность переносить всяческие невзгоды объясняются тем, что мы твёрдо уверены - за чёрной полосой обязательно последует белая. Развал Советского Союза для миллионов наших соотечественников сравним с переездом из одной страны в другу. Со всеми сопутствующими. Абсолютно новые, непривычные правила жизни. Взаимоотношения между людьми коренным образом изменились. «Общение с людьми», о котором так часто говорит Валентина Трофимовна, иногда в «лихие 90-е» сводилось к прямым угрозам.

- Я работала главным бухгалтером в одной петербургской компании. У меня было право подписи и печать. Непростые, скажу я вам, обязанности. Помню, приехала как-то домой, выхожу из такси, у меня туфля слетела с ноги, а я иду, не замечаю. Вся голова в мыслях: «Что делать? Как выжить?» Но ничего, и это прошло. Со временем удалось открыть в Сиверской одно кафе, потом другое… Развивала, как могла, этот бизнес. Потом дело встало на рельсы. Сейчас большую часть времени провожу здесь.

В разговоре за столом задал вопрос одной из добровольных помощниц Валентины Трофимовны: «Что вас заставляет приходить сюда каждый день? Ведь возраст, сил много уходит, да и бесплатно»?

- Думаю, что скажу за всех нас. После выхода на пенсию, казалось, что мы больше уже никому не нужны. Дети разъехались, живут своей жизнью. У многих уже и мужей не осталось. И вдруг, оказалось, что мы нужны, наша помощь востребована, здесь - отдушина для души.

- Мои «девочки» волнуются, - улыбается Валентина Трофимовна, - а когда война закончится, чем мы будем заниматься? Ничего, отвечаю, построим теплицы, подготовим землю, будем тюльпаны выращивать. Всё людям радость!

Андрей Павленко