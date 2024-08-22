Делами и поступками Ленобласть встречает День флага

«В стране есть символы, которые являются основами государства. Это гимн, герб и флаг. И мы по праву этими символами гордимся.

Для всех нас, ленинградцев, россиян, наш флаг - это символ нашей веры. Символ нашей любви к отчизне, символ нашей надежды на будущее. Надежды, которую мы связываем с нашей страной, с нашей большой родиной Россией и малой родиной Ленинградской областью. Сегодня наш флаг поднимается и на площадях, и в скверах, и на официальных зданиях.

Но самое главное – сегодня наш флаг поднимают наши россияне, кто участвует в специальной военной операции и на Донецкой земле в Новороссии шаг за шагом освобождает наши новые, но исконно русские территории от нацистской чумы. Наш флаг сегодня поднимают наши ребята, кто героически сражается против оккупантов, нацистов, фашистов на Курской земле. Мы желаем им побыстрее разбить врага. Мы верим в нашу победу, а многие из вас, кто здесь присутствует, всё для этого делает по мере сил и возможностей!» — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В День Флага России на центральной площади Шлиссельбурга работали пункты призыва на военную службу по контракту и сбора помощи для бойцов, находящихся на специальной военной операции. Состоялось посвящение школьников в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Представители ЗАГС Кировского района провели церемонию бракосочетания двух пар, которые в Год Семьи решили заключить брак именно в День Государственного флага России.