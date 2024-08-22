Зелёные памятники гатчинской земли

В Гатчинском районе расположено большие количество бывших дворянских усадеб, на территории которых сохранились фрагменты старой планировки парков с «мемориальными» деревьями, отдельными садами и рощами. Это прежде всего знаменитые поместья в Суйде, Рождествено, Орлино, Сиверской, Белогорке, Елизаветино, Тайцах и других заповедных местах. И сам город Гатчина с его великолепными пейзажными парками – ценнейший и уникальный историко-культурный памятник природы.

Сколько деревьев посадил Петр I

В Санкт-Петербурге и его окрестностях имелось немало памятных деревьев, которые по преданиям посадил основатель города на Неве Петр Великий. Так, один из первых дубов царь собственноручно посадил в мае 1703 года на месте взятой русскими войсками шведской крепости Ниеншанц, на берегу реки Малая Охта.

«Дуб огорожен железной решёткой, а дощечка указывает, что он посажен императором Петром в 1703 году», – сообщала газета «Петербургский листок» в 1899 году. Это охраняемое дерево погибло от попадания бомбы в период блокады Ленинграда.

Ещё один известный «Петровский дуб» по преданию был посажен Петром I в 1715 году на Каменном острове во время его визита к своему сподвижнику графу Гавриилу Ивановичу Головкину. Именно это дерево запечатлел на своей живописной работе, хранящейся в Третьяковской галерее, художник Иван Иванович Шишкин (1892 г.). До настоящего времени дуб не сохранился: в 1988 году засохшее дерево спилили. В 2003 году в честь 300-летия Петербурга здесь был высажен молодой дубок.

В известной книге «Подлинные анекдоты о Петре Великом», составленной и изданной Якобом Штелиным (1793–1800 гг.), сообщается, что царь очень заботился о сохранении дубовых лесов и отдельных деревьев-патриархов, растущих на территории отвоёванной у шведов Ингерманландии, будущей Санкт-Петербургской губернии.

«Для сохранения сих дерев Государь издал особливое повеление, в котором под опасением жестокого наказания запретил даже помещикам в своих дачах рубить дубы без ведома Адмиралтейской коллегии и без наставлений от форстмейстера, – сообщается в книге. - Дабы подать народу пример отменного уважения своего к дубовому лесу, приказал он обвести перилами два старых дуба, найденных в Кронштадте, поставить там круглый стол и сделать места для сидения. Летом, приезжая туда, часто сиживал там с кронштадтскими командирами и корабельными мастерами. Иногда, смотря на сии дерева, говорил он: «Ах, если бы найти здесь и в окружении хотя столько дубовых дерев, сколько здесь листьев и желудей». Напротив Кронштадтского острова или напротив Петергофа при Финском заливе, где государь нашёл особливую небольшую дубовую рощицу, приказал он построить увеселительный домик и назвал его «Дубки»… Царь выбрал на Петергофской дороге место на двести шагов в длину и на пятьдесят в ширину и засадил его дубами, приказав огородить эту рощу забором и «прибить там рукописный указ, чтоб никто не осмеливался обрывать сии молодые дерева или иначе как-нибудь их портить, под опасение строгого наказания».

В 1708 году дубы с участием Петра I были высажены также в Летнем саду Петербурга. Один из них сохранился до настоящего времени.

Имя государя носила так называемая в петербургской микротопонимике «Петровская сосна», растущая в бывшем Удельном парке в нынешнем Приморском районе Петербурга. Павел Петрович Свиньин в своей книге «Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей» (1818 г.) сообщал о соснах, посаженных напротив дворца в Стрельне «собственною рукою Петра Великого, коих семена сам собирал он в Тирингене во время путешествия своего в Карлсбад…» (в Германии).

Мощный дуб петровского времени сохранился на северном побережье Финского залива в поселке Лисий Нос.

По утверждению гатчинского краеведа, действительного члена Географического общества СССР Ангелиса Николаевича Лбовского в парке бывшей усадьбы «Рождествено» росло несколько дубов, посаженных самим

Петром I, когда эта мыза принадлежала его сыну царевичу Алексею. Об этом он рассказывал в заметке «Самые старые деревья нашего района», опубликованной в газете «Гатчинская правда» в сентябре 1950 года. Непонятно, каким образом он определил весьма точно их тогдашний возраст – 235 лет. Некоторые из этих деревьев-великанов и сейчас растут на территории барского поместья перед господским домом и являются украшением усадебного ландшафта при входе в старинный парк. Если краевед А.Н. Лбовский был прав, то сейчас этим историческим дубам должно быть 309 (!) лет. Здесь же при входе в усадебный дом сохранилась красивая двухвековая лиственница - свидетельница жизни и деятельности бывших владельцев знаменитого поместья.

Любимое дерево краеведа

В старинной усадьбе «Орлино» Гатчинского района до сих пор растёт огромная по размерам «Петровская лиственница». Она появилась здесь в первой четверти ХVIII столетия и её возраст насчитывает, без малого, 300 (!) лет.

Удалось установить, что в 1708 году Петр Великий пожаловал земли Орлинской мызы Нарышкиным – родственникам своей покойной матери Натальи Кирилловны, урожденной Нарышкиной. Именно благодаря появлению на свет Петра I этот род стал знаменитым. Старинные документы указывают, что до 1718 года Орлино принадлежало «поручику от флота», боярину Ивану Львовичу Нарышкину.

Народное предание, передающееся из поколения в поколение среди местных жителей, связывает происхождение названия села Орлино с именем Петра I. Однако это не так, село существовало уже задолго до рождения императора, ещё со времен средневековья и впервые документально упоминается в Новгородской писцовой книге 1499/1500 годов. Орлинцы утверждают, что именно здесь, над гладью большого озера, во время охоты царь метким выстрелом убил орла. И хотя это только красивая легенда, Петр I действительно проезжал через Орлино по Ивангородской дороге, о чем имеется свидетельство в придворном камер-фурьерском журнале за 1704 год.

Впоследствии новым владельцем усадьбы становится славный деятель петровской эпохи генерал-аншеф Иван Иванович Бутурлин, один из сподвижников государя.

Эта высокая лиственница, растущая на береговой гряде Орлинского озера, в центральной части обширного когда-то пейзажного парка, притягивает внимание многих экскурсантов. Для меня лично это самое любимое дерево в усадебных парках Гатчинского района. Я считаю, что оно обладает волшебной силой и даёт положительную энергию. Всегда хочется прикоснуться и обнять помнящего многие исторические события этого ветерана растительного мира.

В обхвате у основания «Петровская лиственница» имеет более трёх метров. Дерево немного наклонено в сторону озера. Часть нижних ветвей уже засохла, имеются многочисленные повреждения коры, в нижней части образовалось дупло, но лиственница эпохи Петра Великого всё еще радует нас своей настойчивой борьбой за жизнь!

Патриарх Гатчинского парка

Многим хорошо известен огромный дуб огромный дуб, растущий на лугу перед Гатчинским императорским дворцом. Горожане очень любят его и непременно спешат показать его своим гостям, может, поэтому об этом «мемориальном» деревне сложено несколько легенд.

Краеведы старой Гатчины утверждали, что этот дуб был посажен бывшим владельцем Гатчинской мызы графом Григорием Григорьевичем Орловым, первым владельцем дворца при его закладке в 1766 году.

Историки считают, что он появился перед дворцом уже при Павле I, в бытность его наследником российского престола.

Специалисты садово-паркового искусства говорят о том, что этот дуб был посажен из трёх срощенных вместе молодых саженцев и что ему сегодня в действительности примерно не менее 280 лет.

Заметки в газете «Гатчинская правда» сотрудников дворца-музея и парка, начиная с 1950-х годов, сообщали, что это самое старое дерево парка.

«Каждый посетитель Гатчинского парка невольно обращает внимание на одиноко стоящий у дворца могучий двухсотлетний дуб, увенчанный пышной зелёной кроной, – рассказывала в публикации «Патриарх Гатчинского парка» в сентябре 1966 года методист Раиса Захарова. – Интересно, что крона его состоит из двух десятков многих ответвлений. Неизвестный садовод ХVIII века приложил немало труда, чтобы скомбинировать такую крону из нескольких молодых деревьев».

В 1980 году дуб был обследован комиссией специалистов Главного управления культуры Леноблисполкома, которая определила главные работы по его сохранению: сделать новую металлическую стяжку взамен старой (из-за сильной коррозии креплений), связывающую ветви дерева, заделать дупла жестью, установить барьер вокруг дерева. Все работы были выполнены в срок до 15 октября.

Интересное совпадение: в год открытия первых возрождённых залов Гатчинского дворца-музея в мае 1985 года старый дуб был сильно покалечен пронёсшейся над городом сильной бурей. Треть его обвалилась, обнажив у основания великана пустотелость. Внутри старый дуб оказался пустой. С самого дерева свисали крепкие металлические тяги, которые еще недавно удерживали свалившуюся часть дерева. Рабочие парка спилили крепежи и заложили возникшую брешь серыми кирпичами, покрыли сверху цементом и залили раствором. Упавшую часть убрали. Какой урон дубу нанесла тогда буря, хорошо заметно и сегодня. Главное, что один из «живых» символов старой Гатчины был спасен!

Андрей Бурлаков

(Продолжение следует)