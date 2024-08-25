«Единая Россия» вместе с Кабмином начала работу над федеральным бюджетом

Подготовку федерального бюджета на 2024-2027 годы, финансирование в нём положений народной программы «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев обсудил с федеральными министрами на заседании программной комиссии. В формировании бюджета партия принимает активное участие, отметил он.

«Приоритеты остаются неизменными. Первоочередная задача – обеспечить обороноспособность и безопасность нашего государства, социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей. Естественно, и другие задачи тоже остаются исключительно важными и должны быть в поле зрения нашей партии. Создан государственный фонд поддержки участников СВО. Объёмы его финансирования в следующем году должны остаться неизменными. Не менее важно содействовать развитию новых регионов», – сказал Дмитрий Медведев.

Еще одна востребованная программа – льготная «Семейная ипотека». Сегодня её могут оформить семьи с детьми в возрасте до 6 лет, а также семьи, которые воспитывают несовершеннолетнего ребёнка с инвалидностью.

«Единая Россия» последовательно поддерживает семьи с детьми. И в последующие годы не должны стать исключением. Средства на обеспечение семейной ипотеки должны быть предусмотрены в новом бюджете. Безусловно, при формировании нужно учесть все виды пособий для семей с детьми, надбавки за классное руководство и кураторство, выплаты сотрудникам в сфере здравоохранения и образования на селе, а также их расширение на работников культуры. Отдельное внимание уделим бесплатному лекарственному обеспечению детей с орфанными заболеваниями. В том числе – в рамках Фонда «Круг добра», – поручил председатель партии.

Особое внимание «Единая Россия» уделит реализации социальной части национальных целей развития страны, которые определил президент.

«Такие обязательства партия брала при подготовке народной программы. С коллегами из правительства определим конкретные объекты и задачи, которые в первую очередь требуют финансирования. Нужно продолжить модернизацию школ, детских садов, больниц, и поликлиник, дорог и коммунальной инфраструктуры. Всего, что определяет качество повседневной жизни граждан. А также активно заниматься формированием комфортной городской среды, обновлением общественного транспорта, ремонтом и оснащением музеев, театров, библиотек, детских школ искусств», – сказал Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев также отметил, что «Единая Россия» должна отчитываться о выполнении своих социальных обязательств. Только за последние полгода поправками партии их финансирование увеличилось на 165 миллиардов рублей.

В связи с этим председатель партии поручил врио секретаря Генсовета Владимиру Якушеву проработать комплексный отчёт о реализации народной программы вместе с членами программной комиссии, региональными отделениями и представителями всех партийных структур.

В свою очередь, Владимир Якушев отметил, что в новом бюджетном цикле к обязательствам «Единой России» добавятся новые.

«Их президент определил в Послании и национальных целях развития. «Единой России» вместе с Правительством предстоит реализовать ключевые программы развития и нацпроекты – работа над ними уже идёт. Мы расширим программу капремонта школ на детсады, колледжи и техникумы. Социальную догазификацию – на СНТ. Стартует масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Эти и многие другие проекты станут частью народной программы «Единой России» и должны быть полностью финансово обеспечены и исполнены в установленные Президентом сроки», – сказал он.

О приоритетах работы партии прокомментировал заместитель секретаря генерального совета партии, сенатор РФ Сергей Перминов:

«Единая Россия» ясно заявила приоритеты и акценты при работе над проектом федерального бюджета на 2025-2027 годы. Впереди весьма ответственный период пути к нашей Победе, реализации поручений Президента, национальных целей развития России. И обязательно, как было подчеркнуто, вместе с обеспечением безопасности страны бюджет сохранит социальную направленность. Партия проработает с Правительством финансирование положений, включенных в нашу Народную программу. Ключевой финансовый документ государства получит наполнение с учетом, в том числе, результативности востребованных социальных программ, инициатив «Единой России». Их продолжение и наращивание усилий необходимы для укрепления благополучия широких слоев наших сограждан, улучшения качества жизни в наших регионах, городах, селах. На заседании были отмечены конкретные достижения, которых нам удалось добиться за последние годы, в том числе в новых регионах. Поддержка развития субъектов Федерации, выравнивание их бюджетной обеспеченности также определены как зона особого внимания в ходе работы над бюджетом. Сегодня как никогда важно, чтобы документ был стратегически выверенным и предельно эффективным. Партия абсолютно настроена на то, чтобы закладываемые в нем меры принесли максимум пользы стране и людям. И у нас есть необходимые ресурсы и инструменты, чтобы далее сопровождать их от бюджетной росписи до результата на местах» - отметил Сергей Перминов.

Следующее заседание программной комиссии Дмитрий Медведев проведёт перед вторым чтением бюджета для того, чтобы максимально учесть все необходимые параметры по следующему году.

Тест и фото: пресс-служба партии “Единая Россия”