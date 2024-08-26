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Где отключат свет в Гатчинском районе 27 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

27.08.2024 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

с. Никольское, 

д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы.

 

27.08.2024 с 10:00 до 17:00

Веревское СП:

д. Вайя,

д. Малое Верево.

 

27.08.2024 с 10:00 до 17:00

г. Гатчина:

Красносельское шоссе, 

АЗС «Роснефть», 

АЗС «Газпромнефть», 

ГК «Лада».

 

27.08.2024 с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Сокколово,

д. Большое Рейзино.    

 

27.08.2024 с 08:30 до 18:00

Войсковицкое СП:

п. Войсковицы.   

 