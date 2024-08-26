Где отключат свет в Гатчинском районе 27 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
27.08.2024 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
с. Никольское,
д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы.
27.08.2024 с 10:00 до 17:00
Веревское СП:
д. Вайя,
д. Малое Верево.
27.08.2024 с 10:00 до 17:00
г. Гатчина:
Красносельское шоссе,
АЗС «Роснефть»,
АЗС «Газпромнефть»,
ГК «Лада».
27.08.2024 с 09:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Сокколово,
д. Большое Рейзино.
27.08.2024 с 08:30 до 18:00
Войсковицкое СП:
п. Войсковицы.
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