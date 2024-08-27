2-й Белогорский фестиваль «Наливное яблочко»

25 августа на Торговой площади в Белогорке в Сиверском поселении развернулась ярмарка, палатки с мастер-классами и дегустацией варенья. На подмостках под открытым небом с песнями и танцами выступали творческие коллективы, для маленьких гостей праздника организовали сказочное путешествие-викторину – поиски волшебного яблока для спасения малообразованного Митрофана. Дети отвечали на вопросы, проходя «игру по станциям», и заодно повторяли, «что такое хорошо, и что такое плохо», и узнавали традиции Яблочного Спаса.

Ведущие концертной программы познакомили зрителей с историей праздника, его приметами. В шатрах на площади рукодельницы провели мастер-классы для всех желающих. Сделанные своими руками обереги можно было забрать с собой или отправить бойцам в зону СВО вместе с гуманитарным грузом, в который войдет и варенье, представленное на праздничном конкурсе. Фестиваль «Наливное яблочко» знаменит своим «сладким конкурсом» «Варенье – всем на удивление»: гости праздника дегустируют разнообразные варенья и голосуют за самое вкусное. В этот раз среди всего многообразия рекордное количество голосов набрал образец № 5 – варенье из белого налива. Автор – Любовь Макарова – рассказала, что варит варенье по секретному бабушкиному рецепту, и поэтому у него такой необыкновенный вкус. Также дегустаторы хвалили ягодные варенья, особенно десерт из тибетской малины и клубники, протертой с сахаром.

Фестиваль «Наливное яблочко» уже стал доброй традицией и несет не только развлекательную, но и нравственную миссию. Как заметила директор Сиверского кино-культурного центра «Юбилейный» Ольга Федоренкова, «…цель фестиваля – популяризация русской культуры, уравновешивание межконфессиональных и межэтнических отношений, пробуждение чувства гордости за наши народные праздники».

Яблочный Спас – народное название одного из двенадцати главных православных торжеств – Преображения Господня. В России праздник ежегодно отмечается 19 августа. После Яблочного Спаса на Руси искони устраивали народные гулянья, а из поспевших плодов готовили угощения. Это, своего рода, прощание с летом, а песни, танцы и варенье – хороший способ «подсластить пилюлю». Фестиваль «Наливное яблочко» – преемник и продолжатель старинных русских обычаев и своего рода бренд Белогорки. Площадка праздника каждый год меняется, где пройдет следующий фестиваль, пока не объявлено, а Торговую площадь в 2025 году ждет реконструкция.

Екатерина Дзюба