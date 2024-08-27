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Где отключат свет в Гатчинском районе 28 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

28.08.2024 с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

ТСН Ижора,

п. Лукаши.

 

28.08.2024 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

с. Никольское.

 

28.08.2024 с 10:00 до 17:30

Таицкое ГП:

п. Тайцы, совхозные гаражи.

 

28.08.2024 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Алапурская,

д. Покизенпурская,
п. Пудость, ул. Новая, ул. Заречная,
СНТ Скворицы, 

д. Юля-Пурская,

д. Большое Рейзино, д. 31-37.

         

28.08.2024 с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Романовка.

 

28.08.2024 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Пижма.

 

28.08.2024 с 08:30 до 18:00

Войсковицкое СП:

п. Войсковицы.