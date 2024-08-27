Где отключат свет в Гатчинском районе 28 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
28.08.2024 с 10:00 до 18:00
Пудомягское СП:
ТСН Ижора,
п. Лукаши.
28.08.2024 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
с. Никольское.
28.08.2024 с 10:00 до 17:30
Таицкое ГП:
п. Тайцы, совхозные гаражи.
28.08.2024 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Алапурская,
д. Покизенпурская,
п. Пудость, ул. Новая, ул. Заречная,
СНТ Скворицы,
д. Юля-Пурская,
д. Большое Рейзино, д. 31-37.
28.08.2024 с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Романовка.
28.08.2024 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
д. Пижма.
28.08.2024 с 08:30 до 18:00
Войсковицкое СП:
п. Войсковицы.
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