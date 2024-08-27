В учреждениях образования появятся новые услуги

Ряд учреждений имеет доходы от предпринимательской и иной деятельности – платных услуг, продажи путевок в загородный лагерь, типографские услуги и т.д. Платные услуги в Гатчинском районе оказывают 23 учреждения, подведомственные комитету образования: три детских сада, 15 школ и четыре учреждения дополнительного образования. В некоторых школах и садах планируется введение платных услуг с нового учебного года. Детский сад № 26 г. Гатчины вводит дополнительные развивающие занятия и группу подготовки к школе, детсад № 1 по запросу родителей открывает индивидуальные занятия с психологом, Сиверская школа № 3 планирует ввести робототехнику для дошкольной группы, в новой Гатчинской школе № 12 в микрорайоне IQ появятся разные кружки и группы подготовки к первому классу. Дополнительные услуги запланированы и в лагере «Лесная сказка»: предоставление в аренду автобуса на 22 места и оборудования для проведения мероприятий.

Часть учреждений образования планирует увеличить расценки. Удорожание связано повышением минимального размера оплаты труда, тарифа на коммунальные услуги, цен на учебные товары и расходные материалы. Однако стоимость услуг будет увеличена не более, чем на 9,5%. Значительное увеличение тарифов ожидается на типографские услуги и печать на лазерном принтере в Центре информационных технологий – до 200%, что обусловлено значительным ростом цен на бумагу для офисной техники.

В школах подорожает продленка. И, в соответствии с решением правительства Ленинградской области создать на базе школы № 11 спортивный интернат для иногородних футболистов спортшколы «Ленинградец», с 1 сентября вводится тариф на содержание воспитанников, но финансирование будет вестись за счет спортшколы, без привлечения родительских средств.