Дан старт образовательному видеокурсу в рамках проекта «Дизайн-марафон»

Цель просветительского курса – создать доступный для всех граждан образовательный ресурс, который позволит участникам любого уровня подготовки приобрести базовые знания и навыки в сфере дизайна для эффективного решения бытовых или профессиональных дизайн-задач, а также реализоваться в креативной сфере. Как и в популярных онлайн-школах, получать знания участники будут от профессионалов из области креативных индустрий в интерактивном мультимедийном формате.

В рамках первого этапа онлайн-видеокурса, участникам стали доступны динамичные видеоуроки по каждому из трех направлений.

Эксперт направления «Графика» – Евгения Ломакина, дизайнер, специализирующийся на брендинге и стратегии визуальной коммуникации в сфере культуры (музеи, театры, кинематограф, библиотеки), участница российских плакатных выставок. Евгения также является куратором направления «Коммуникационный дизайн» и руководителем базового курса коммуникационного дизайна в Школе дизайна НИУ ВШЭ. В рамках видеокурса Евгения не только научит участников создавать эффективные и современные визуалы, но и заложит базовое понимание о принципах, лежащих в основе оформления любого визуального материала.

«Я считаю, что проект «Дизайн-марафон» создает возможность для каждого, независимо от имеющихся знаний и опыта, развить свои креативные навыки в комфортных условиях. Мы часто сталкиваемся с необходимостью оформлять визуальные материалы на работе или учебе, и мы все можем делать это с более осознанным подходом, значительно улучшая результат своей работы. На проекте мы хотим заложить базовое понимание принципов дизайна, объяснить их понятным языком, чтобы люди смогли легко применять полученные знания на практике или продолжить развиваться в этой сфере», – прокомментировала Евгения.

Анна Рыкова – эксперт «Дизайн-марафона» в области моды и стиля. Fashion-стилист, редактор моды, fashion-консультант с глобальным опытом работы, преподаватель в Британской высшей школе дизайна. Уже более 20 лет Анна формирует актуальную модную повестку российской fashion-индустрии, в ее портфолио несколько сотен успешно реализованных проектов в Милане, Париже, Нью-Йорке и других городах по всему миру. На курсе «Стиль» Анна расскажет как об актуальных модных тенденциях, так и о неизменных базовых подходах к созданию функционального гардероба с учетом индивидуальных особенностей конкретного человека.

«Профессия стилиста и ее значимость часто неверно трактуется и оценивается. Многим людям кажется, что быть стилистом – это нечто эфемерное, сложное и недоступное. Другим эта профессия видится бесполезной. Одна из причин, по которым я стала экспертом проекта – я очень люблю свою профессию и хочу, чтобы другие лучше ее поняли, углубились в предмет, посмотрели на мир моды и стайлинга под новым углом, возможно нашли в этом свое новое хобби или даже начали развиваться профессионально, независимо от возраста. «Дизайн-марафон» – способ понятным языком рассказать о базовых принципах и этапах построения собственного стиля. Мы даем каждому возможность начать свою «жизнь» в дизайне», – поделилась Анна.

Третье направление образовательного трека, «Интерьер», ведет Мария Бак – дизайнер, художник, эксперт онлайн-платформы «Нетология» по программе «Дизайн интерьера», педагог в ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств «Надежда» по специальностям изобразительного искусства. Мария также специализируется на дизайне среды.

«Дизайн интерьера — это то, с чем сталкивается в жизни практически каждый, от ремонта квартиры до обустройства рабочего пространства. В этом плане «Дизайн-марафон» очень полезен: участники получают знания, которые сразу могут применить на практике. В основе дизайна интерьера лежит логика и продуманность, принцип расположения объектов в пространстве, а лишь затем идет визуальное оформление. Понимая эти и другие базовые принципы, участники проекта смогут самостоятельно реорганизовать интерьер: их не будет останавливать страх перед ремонтом и изменениями, они поймут, что это интересно и даже весело», – считает Мария.

Напоминаем, что проект «Дизайн-марафон» продлится до ноября. Просветительский трек проекта состоит из «Марафона лекториев», который будет идти до конца сентября и за которым последует «Марафон мастер-классов». Финалисты просветительского трека получат доступ к образовательному курсу «Прокреатив» Мастерской управления «Сенеж» (интерактивное обучение лидерству в творческих профессиях), а лучшие участники смогут продолжить обучение уже на более глубоком уровне. Партнёр проекта – образовательная онлайн-платформа «Нетология» подготовила для отличников специальные подарочные курсы в соответствии с направлениями просветительского трека.

Организатор проекта «Дизайн-марафон» – АНО «Россия – страна возможностей».

Больше информации и новостей о проекте можно найти на официальном сайте марафона, а также в социальной сети проекта ВКонтакте https://vk.com/design.marafon.