«Энергия возможностей» — Х Юбилейный форум для малого и среднего бизнеса пройдет 3 сентября

На Форум, который состоится 3 сентября в Санкт-Петербурге, на площадках Конгресс-холла «Московский», соберутся делегации из всех муниципальных районов городского округа Ленобласти, бизнес-эксперты федерального и регионального уровней. Участником может стать любой предприниматель региона или тот, кто только решил открыть свой бизнес.

Запланировано участие Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, приглашены представители Минэкономразвития России, Корпорации МСП, АСИ — Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Хедлайнерами Форума на этот раз станут Дмитрий Норка — Президент Международной ассоциации профессионалов продаж и Сергей Рязанский — Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации.

Всего в программе Форума — более 30 сессий, 1000 участников, 55 именитых спикеров и 5 интерактивных мультимедийных площадок. Каждая тема актуальна для малого бизнеса. Гости и участники почувствуют Энергию Форума уже с первых минут. На пленарном заседании участники обсудят как справиться с дефицитом кадров, стартовыми преградами и рыночными барьерами.

А еще Форум — это всегда бесценное общение, интерактив, новые деловые знакомства, свежие идеи и проекты.

Ежегодный Форум «Энергий возможностей» проводится благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а участие в форуме для предпринимателей – бесплатное.

Регистрация на Форум и деловая программа — на сайте forum-47.ru.