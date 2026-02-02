Серебро сборной Ленобласти по армрестлингу

Соревнования проходили с 30 января по 2 февраля. В Гатчину в эти дни съехались более 400 спортсменов из семи регионов Северо-Запада России. Соревнования проходили в ФОК «Арена» и стали отборочным этапом на Чемпионат и Первенство России 2026 года, а также дали спортсменам возможность выполнить нормативы Единой всероссийской спортивной квалификации (ЕВСК).

Торжественное открытие соревнований прошло 1 февраля. Участников турнира приветствовали президент Федерации армрестлинга Ленинградской области Наталья Торсеева, председатель Комитета по печати Ленинградской области Тимур Зайнуллин, судья всероссийской и международной категорий Алина Самотой и директор Гатчинского городского спортивно-досугового центра, депутат Гатчинского округа Наталья Кузнецова.

Армрестлинг переводится с английского, как «борьба на руках». Очень популярный вид соревнований во всем мире и, естественно, у нас, в России, где «померятся силушкой» - любимое мужское развлечение. Главное, чтобы это проходило в рамках спортивной борьбы, с уважением к сопернику.

В просторном зале ФОК «Арена» - несколько столов для борьбы атлетов. Приятно было видеть такое внушительное количество широкоплечих мускулистых парней, которые посвятили свой досуг спорту и честной мужской борьбе. Среди парней встречаются и девушки в спортивных костюмах - тоже участницы соревнований.

Схватки, чаще всего, проходят очень быстро, молниеносно. Но за этой одной-двумя секундами, когда рука соперника окажется положенной на стол, стоят годы тренировок. Техника в армрестлинге не менее важна, чем физическая сила. Распространенное представление, что спортсмен, занимающийся армрестлингом, обязательно выглядит, как огромная гора мышц, в корне неверно. Гармоничное развитие всей мускулатуры тела, техника, хорошая реакция и боевой дух – вот залог успеха.

Президент Федерации армрестлинга Ленинградской области Наталья Торсеева, двукратная чемпионка мира и многократная победительница чемпионатов России, любезно согласилась ответить на наши вопросы, но после небольшой паузы.

- У меня сейчас борьба. Я ведь еще и действующая спортсменка.

Короткая схватка, из которой Наталья выходит победительницей. Затем на отдельном столе она проводит что-то вроде «мастер-класса» для сгрудившихся возле нее девушек и парней. Исправляет ошибки, подсказывает.

- Я по совместительству еще и главный тренер Федерации армрестлинга Ленинградской области, - рассказывает Наталья Торсеева.

- Наталья Владимировна, чем привлекает девушек и женщин, вас в том числе, армрестлинг?

- В моем случае, простое любопытство и желание доказать, что совершенно напрасно женщин называют «слабым полом».

- Вы сейчас выступали в рамках чемпионата Северо-Западного Федерального округа?

- Да. В первой половине дня проходило Первенство юношей и девушек, юниоров от 14 до 21 года. А сейчас чемпионат округа и отбор на чемпионат России, который пройдет в Орле с 9-го по 14-е апреля. Съехались к нам представители семи регионов. Среди них и дебютант наших соревнований – молодая и очень перспективная команда Республики Коми. Вы видели, как на церемонии открытия председатель Комитета по печати Ленинградской области Тимур Тагирович Зайнуллин вручил мне грамоту за активную работу по привлечению новых участников соревнований.

Заметим, что сам Тимур Зайнуллин – тоже участник соревнований. Он представлял наш регион в составе сборной на чемпионате СЗФО. Тимур Тагирович стал 1-м в борьбе на левую руку и 3-м – на правую, по сумме завоевав серебро. Тимур с детства неравнодушен к спорту. Сначала посещал секцию бокса, а на старших курсах университета увлекся армрестлингом. На сегодняшний день Тимур Зайнуллин является трехкратным чемпионом Санкт-Петербурга, трехкратным чемпионом Ленобласти, призером различных Всероссийский соревнований, в том числе Кубка России.

«Всегда можно найти время для тренировок при желании, – подчеркивает Тимур Тагирович. – Сейчас, например, у меня спортивный уголок прямо в кабинете: пара советских атлетических снарядов и стол для армрестлинга. Армрестлинг – один из самых доступных видов спорта в мире! Чтобы стать кандидатом в мастера спорта, достаточно турника, гири и полотенца».

По итогам чемпионата Северо-Западного федерального округа команда Ленинградской области показала высокий результат и заняла второе место в общекомандном зачете.

Андрей Павленко

Фото предоставлены Федерацией армрестлинга Ленинградской области