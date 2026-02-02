Валерий Чкалов: выйти за пределы возможного

Начало

Валерий Павлович Чкалов родился 2 февраля 1904 года на Волге, в слободе Василёво (сейчас город Чкаловск) под Нижним Новгородом, став десятым ребенком в семье простого котельщика на судоверфи Павла Григорьевича Чкалова и его жены Арины Ивановны. Дед и прадед Валерия Павловича славились богатырской силой, которая передалась и будущему летчику-испытателю.

Интересно, что сама фамилия Чкаловых происходит от волжского слова «чка», что означает плавучую, мощную льдину во время весеннего ледохода. Мать Валерия умерла, когда ему было всего пять лет. Спустя какое-то время Павел Григорьевич привел в дом новую жену — Наталью Георгиевну, которая стала для детей настоящей матерью, навсегда сохранив теплые отношения с ними.

В 1916 году Валерий поступил на учебу в Череповецкое техническое училище, но через два года оно закрылось. Вернувшись домой, он стал работать подручным молотобойца, а с началом навигации — кочегаром на пароходе. Именно тогда Чкалов впервые увидел летящий над Волгой аэроплан и загорелся мечтой об авиации. В 15 лет Валерий начал работать в Нижегородском авиапарке учеником слесаря по ремонту самолетов.

В 1921 году 17-летний юноша добился направления на учебу в Егорьевскую военно-теоретическую школу авиации — бывшую Гатчинскую военно-авиационную школу, которая в 1918 году, в связи с гражданской войной, была эвакуирована в Подмосковье. В школе преподавали знатоки теории и практики авиаторского искусства из Гатчины. В Егорьевской школе изучали только авиационную теорию и материальную часть, а летную подготовку Валерий Чкалов получил позже, в Борисоглебской школе летчиков. В выпускном аттестате Чкалова было написано: «Чкалов являет пример осмысленного и внимательного летчика, который при прохождении летной программы был осмотрителен, дисциплинирован».

«И вперед — под мостом, как Чкалов»

В октябре 1923 года, по окончании училища, Чкалов был направлен на обучение в 1-ю Высшую школу красных военных летчиков РККА ВВФ в Москве, где осваивал боевые самолеты.

Весной 1924 года он начал обучение в Высшей военной авиационной школе воздушной стрельбы и бомбометания в Серпухове. Летчиком-инструктором у Чкалова был Михаил Громов — будущий Герой Советского Союза, основатель летно-исследовательского института в Жуковском. Так, в 20 лет Чкалов стал военным летчиком-истребителем.

В июле 1924 года Валерий был направлен в Ленинград, в 1-ю истребительную авиационную эскадрилью на должность младшего летчика. Эта эскадрилья была создана на базе отряда, которым когда-то командовал автор «мертвой петли» Петр Нестеров. С первых же дней своего «ленинградского» периода Чкалов стал совершенствовать свое мастерство, выполняя не только фигуры высшего пилотажа, но и изобретая новые.

Жизнь в ленинградской эскадрилье была подчинена строгой дисциплине. Нельзя было нарушать правила полетов, летать без разрешения на малых высотах, делать незаданные фигуры. А Чкалов чувствовал, что способен на большее. Он был убежден, что «победителем в воздушном бою при прочих равных условиях окажется тот летчик, который лучше владеет самолетом, который способен взять от машины всё, что она может».

Как летчик, Валерий Чкалов всегда отличался бесстрашием и самоуверенностью, что влекло за собой многочисленные нарушения дисциплины в воздухе, а вместе с тем и взыскания, включая отстранение от полетов и сидение на гауптвахте. В 2025 году, узнав о запрете на совершение учебного вылета, летчик, выпив спиртного, прилюдно оскорбил и ударил своего командира Павлушева. По решению трибунала Чкалова исключили из рядов ВВС и приговорили к году заключения. Правда, срок этот сократили до 6 месяцев, и уже через год Валерий вернулся в строй военных летчиков.

Несмотря на наказания, Чкалова в эскадрильи любили, восхищаясь его дерзкими, но профессионально отточенными фигурами. Двадцатилетний летчик действительно творил немыслимые вещи: он взлетал поперек аэродрома, летал на сверхнизких высотах и вниз головой, выделывал фигуры высшего пилотажа прямо над городом. Однажды он облетел вокруг Исаакиевского собора, в другой раз на спор совершил не то 150, не то 200 мертвых петель подряд.

Среди легенд, связанных с именем Чкалова — невероятный самовольный пролет в 1925 году под Троицким мостом на Неве. Достоверно неизвестно, было ли это на самом деле: по крайней мере, при жизни пилота никто об этом никогда не упоминал. Впервые этот знаменитый сюжет «прозвучал» весной 1941 года в только что вышедшем художественном фильме Калатозова «Валерий Чкалов». Известно, что эта картина была основана не только на реальных фактах, но и на художественном вымысле. Возможно, что именно так и родилась очередная легенда о Чкалове. Любопытно, что в жизни Чкалова был похожий эпизод: в феврале 1930 года летчик действительно пролетел под железнодорожным мостом близ станции Вялка в 225 км от Ленинграда. Он был вынужден сделать это, совершая экстренную посадку из-за метеоусловий. В годы войны этот маневр Чкалова повторил летчик Рожнов. Спасаясь от немецкого самолета, пилот пролетел под железнодорожным мостом и выжил.

Чкалов в Гатчине

В 1926 году начался недолгий, но яркий гатчинский период в жизни Валерия Чкалова. 1-ю истребительную авиационную эскадрилью перевели в Гатчину (тогда Троцк) в 1-ю авиабригаду, в которой, кроме истребительных, были еще разведывательная и бомбардировочная эскадрильи. В Гатчине Чкалов отрабатывал наиболее сложные элементы высшего пилотажа. Именно здесь, на гатчинском аэродроме родилась программа высшего пилотажа, которую сослуживцы так и называли - «гатчинской».

Весной 1927 года на гатчинском аэродроме произошел интересный случай с Чкаловым, только что вернувшимся с авиационных курсов. Шли очередные полеты, и командир предложил летчику показать то, чему его научили на курсах. Чкалов начал полет, но в какой-то момент его машина в крутом пике с ревом понеслась к земле. Все замерли — казалось, самолет стремительно падает. До земли оставалось около 50 метров, но затем он пошел круто вверх, явно намереваясь совершить петлю. Идти на такой риск при такой высоте считалось самоубийством. Но Чкалов, чуть набрав высоту и показав зрителям «спину», повернул самолет на 180 градусов, продолжив полет на той же высоте. Сделав несколько таких переворотов, летчик пошел на посадку. Уже у границы аэродрома он снова перевернул машину вверх колесами, продолжая полет. Когда до земли оставалось несколько метров, самолет совершил второй переворот и тут же приземлился. Так Чкалов показал свою новую невероятную фигуру - «замедленную бочку». После приземления командир эскадрильи сделал ему положенные по инструкции замечания по целому ряду пунктов и поблагодарил за технику полета. А от комбрига летчик получил 20 суток гауптвахты и 20 дней отстранения от полетов.

Осенью 1927 года Чкалов вместе с группой летчиков 1-й ИАЭ принял участие в воздушном параде в Москве, устроенном в честь 10-летия Октябрьской революции. На «Фоккере Д-11» он блестяще выполнил свою головокружительную «гатчинскую» программу фигурных полетов, за которую не так давно попал на гауптвахту. На этот раз смелость, риск и мастерство Чкалова были оценены по достоинству: приказом наркомвоенмора К.Е. Ворошилова ему была объявлена благодарность и выдана денежная награда «за особо выдающиеся фигуры высшего пилотажа».

Именно в Гатчине Чкалов обрел семейное счастье, в феврале 1927 года женившись на молодой ленинградской учительнице Ольге Эразмовне Ореховой. В Гатчине в 1928 году родился их первенец Игорь. Точно не известно, где именно жила семья Чкаловых. Предполагают, что до женитьбы Валерий Павлович, возможно, жил в Гатчинском дворце, в общежитии 1-й авиабригады. В Гатчине, на фасаде дома, где, вероятней всего, жила семья Чкаловых (Красноармейский проспект, 4), установлена мемориальная доска знаменитому летчику. Его именем названа одна из гатчинских улиц.

«Русская удаль и отвага»

В феврале 1928 года Чкалова перевели в 15-ю авиаэскадрилью в Брянск, назначив командиром звена. Служба в Брянске была недолгой и закончилась для летчика драматично. Совершая со своим звеном перелет из Гомеля в Брянск, Чкалов в очередной раз набедокурил. При подлете к железной дороге он врезался в железнодорожные провода и потерпел аварию. Командование авиабригады решило строго наказать Чкалова, обвинив его в воздушном лихачестве и многочисленных нарушениях дисциплины. Военный трибунал приговорил его к году тюремного заключения. Благодаря вмешательству бывших командиров срок в Брянской тюрьме сократился до 19 дней, но за освобождением последовало увольнение из рядов Красной армии.

Недисциплинированность Чкалова, склонность к нарушению летных инструкций и указаний начальства не раз отмечали его некоторые сослуживцы и биографы. Такое поведение обычно объясняли его неуемным характером, избытком сил, которые он растрачивал на рискованные и не всегда оправданные действия. Но, пожалуй, ближе всех к истине был учитель Чкалова, выдающийся летчик, Герой Советского Союза М.М. Громов, который писал: «Он рвался к делам особенным, необычным; в нем чувствовалась русская удаль и отвага. И это свойство нужно было в нем ценить. Для такого человека нужно было найти такую задачу, поставить перед ним такую цель, которые дали бы ему возможность развернуть во всю ширь свои замечательные способности».

Испытания и рекордные перелеты

В начале 1929 года Чкалов вернулся в Ленинград и до ноября 1930 года работал в Ленинградском Осоавиахиме, где руководил школой планеристов и был летчиком-инструктором. По его инициативе в 1929 году были созданы школа и центр планерного спорта, осуществлялись практические полеты в Дудергофе. Бывший военный летчик катал на самолете пассажиров и туристов, посещал авиамодельные кружки и учил летать мальчишек, среди которых, кстати, был и будущий авиаконструктор Олег Антонов.

В ноябре 1930 года Чкалов был восстановлен в РККА и направлен на работу в московский Научно-испытательный институт ВВС РККА. За два года работы в этом НИИ он совершил более 800 испытательных полетов, освоил технику пилотирования 30 типов самолетов, разработал и внедрил новые фигуры высшего пилотажа.

С января 1933 года и до самой своей гибели Чкалов служил летчиком-испытателем ОКБ авиаконструктора Николая Поликарпова, встреча с которым стала важной вехой в его жизни. Чкалов участвовал в создании и доводке новейших самолетов-истребителей Поликарпова И-5, И-11, И-15 и И-16, демонстрировал их перед руководителями страны. В мае 1935 года за создание лучших самолетов-истребителей Николай Поликарпов и Валерий Чкалов были награждены высшей правительственной наградой — орденом Ленина.

Весной 1936 года летчики В. Чкалов, Е. Байдуков и А. Беляков обратились в правительство с предложением провести рекордный перелет из СССР в США через Северный полюс. Но Сталин, опасаясь неудачи, указал другой план маршрута: Москва — Петропавловск-Камчатский.

Подготовка к перелету была серьезной и долгой. Беспосадочный перелет экипажа Чкалова из Москвы на Дальний Восток на АНТ-25 А. Туполева стартовал 20 июля 1936 года. Он продолжался 56 часов до посадки на острове Удд в Охотском море. Общая протяженность маршрута составила 9375 километров. С этого момента Чкалов приобрел всенародную известность в СССР. За перелет на Дальний Восток весь экипаж был удостоен звания Героев Советского Союза.

Чкалов продолжал добиваться разрешения на совершение перелета в США, и Сталин дал свое согласие. Старт самолета АНТ-25 состоялся 18 июня на Щелковском аэродроме. Экипажу пришлось преодолеть неимоверные трудности: ураганный ветер, сильное обледенение самолета, сплошную облачность, тяжелое кислородное голодание. Но летчики выдержали все испытания, продемонстрировал высокую силу духа и упорство. 20 июня самолет совершил благополучную посадку в городе Ванкувер (штат Вашингтон, США). Летчики пролетели 8582 километра 960 метров, установив мировой рекорд дальнего полета без посадки.

Русских пилотов в США принимали как самых почетных гостей, приветствуя их лозунгами и митингами в каждом городе. Имя Чкалова и его товарищей гремело по всему миру. За этот легендарный перелет весь чкаловский экипаж был награжден орденами Красного Знамени.

Последний полет Чкалова

В декабре 1937 года Валерий Чкалов был избран депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва (от Горьковского края и Чувашской АССР). Валерий Павлович активно участвовал в различных сферах общественной жизни страны и ее народного хозяйства, был членом Горьковского областного и городского комитетов партии.

Спустя год, 1 декабря 1938 года, Чкалов был срочно вызван для проведения испытаний нового истребителя И-180, отличавшегося хорошими летно-техническими характеристиками. Полет готовился в большой спешке, чтобы успеть до конца года. Возможно, именно это и привело к трагедии.

Валерий Чкалов погиб 15 декабря 1938 года при испытании нового истребителя на Центральном аэродроме на Ходынском поле. На момент гибели ему еще не было и 35 лет. Он был похоронен в Москве на Красной площади. Причины этой трагедии до сих пор неизвестны. По этому поводу выдвигались разные версии — от несчастного случая до преднамеренного убийства по приказу высшего руководства страны. Над этим случаем работали три авторитетные комиссии. Несколько человек провели долгие годы за решеткой, но потом их оправдали и реабилитировали...

Гибель Валерия Чкалова стала личной болью для огромного количества людей. Он был настоящим кумиром страны, олицетворяя собой мужество, отвагу и бесстрашие. Чкалов не только «учил» летать самолеты различных марок и типов, но и открывал дорогу в авиацию многим молодым людям.

Не забывают о легендарном летчике и наши современники. В память о Валерии Чкалове названы города и улицы, возведены монументы, снимаются фильмы и сериалы. Первопроходец по своей сути, он всегда старался выходить за пределы возможного. Такой у него был характер, такой была его судьба...

Подготовила Юлия Лысанюк

Фото из открытых источников