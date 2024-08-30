Ленобласть будет использовать маркетплейс для аграрного бизнеса

«Современные условия диктуют новые формы работы на рынке. Сегодня наши производители активно используют цифровые платформы, маркетплейсы для реализации своей продукции. Подписанное соглашение позволит нашим аграриям увеличить продажи, снизить затраты на продвижение и реализацию производимой ими продукции», – подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Соглашение предоставляет сельскохозяйственным товаропроизводителям Ленинградской области скидку в размере 20 % на IT и информационные услуги. «Пространство Софт» в рамках соглашения обеспечит реализацию функционала по поиску продавцов и покупателей аграрной продукции, а также получит возможность принимать участие в разработке иных IT-проектов для сельскохозяйственных товаропроизводителей Ленинградской области.

Подписи под документом поставили Олег Малащенко и генеральный директор ОО «Пространство Софт» Максим Кондрашов.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области