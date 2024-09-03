Начало учебного года в Ленинградской области: как отметили День знаний

В школах Ленобласти 2 сентября прошел марафон открытий. Распахнули двери 72 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»; два школьных «Кванториума» в Сертоловской школе №3 и лицее №8 в Тихвине; центр цифрового образования «IT-куб» в школе №8 в Волхове; 39 компьютерных классов; 14 отремонтированных спортивных залов.

«Задача – сделать образование России лучшим в мире», — отметил секретарь Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сегодняшний сентябрьский день – с торжественной линейкой, цветами и улыбками – для каждого особенный по-своему. Для первоклашек День знаний – это волнительный шаг в неизведанное. Для бывалых школьников – долгожданная встреча с друзьями. Для выпускников – преддверие взрослой жизни, ожидание экзаменов и последнего звонка.

«Несмотря на переживания, это самый яркий день в жизни, который навсегда остаётся в памяти, возвращаясь к нам, взрослым, когда в школу идут уже наши дети. Каждая семья готовится к учебному году с надеждой на успехи своих детей – лучших и талантливых. А учителя делают всё от них зависящее, чтобы наши дети этих успехов добивались, раскрывают их потенциал и дают бесценные знания о том, как утроен непростой мир. Не ленитесь, дорогие ребята, эти знания брать, чтобы в будущем применять их на благо своих семей, на благо малой родины и большой страны. С благодарностью к наставникам и родителям, которые поставили вас на крыло, вкладывали в вас душу, окружали любовью и заботой», — комментирует секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Тихвинского района Александр Лазаревич.

Исполнительный секретарь партии «Единая Россия» Тихвинского района Антон Быстров посетил одну из торжественных линеек, посвященных началу учебного года.

«Особенно волнительно было произносить слова пожеланий малышам – первоклашкам, ведь впереди у них длинный и увлекательный путь к знаниям. Отлично подготовленное мероприятие позволило всем зарядиться энергией и оптимизмом», — прокомментировал он.

В этом году за парты школ в Тихвинском районе сели 6800 учеников, в том числе 716 первоклашек. Искренне желаю каждому из них жажды знаний и упорства в достижении целей. Учителям – терпения и мудрости. Родителям – оправданных надежд.

Отличным подарком к началу учебного года стал открывшийся в лицее №7 детский технопарк «Кванториум» в Тихвине. Технопарки представляют собой площадки дополнительного образования для детей, оснащенные высокотехнологичным оборудованием и ориентированные на подготовку квалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Их основная задача заключается в содействии ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-технического потенциала.

В «Кванториуме» функционируют четыре кабинета: химии, биологии, физики и робототехники, а также лаборатории с самым современным оборудованием. В Ленинградской области насчитывается девять таких центров, расположенных в различных районах.

Символическую красную ленточку на церемонии открытия перерезали председатель комитета по печати Ленинградской области Константин Визирякин, директор лицея Татьяна Свиридова, начальник сектора дополнительного образования, воспитания и детского отдыха комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Анна Атанова.

В школах Горки и Красавы Тихвинского района появились «Точки роста», сегодня состоялось открытие двух новых центров образования естественно-научной и технологической направленностей. В современных классах, оборудованных по последнему слову техники, дети смогут углубленно изучать технологии, физику, биологию и химию.

Центры «Точка роста» создаются как структурные подразделения школ, расположенных в сельской местности, и нацелены на формирование современных компетенций и навыков у учеников.

Помимо подпорожских школ, подарок в День знаний получила школа посёлка Никольский - это отремонтированный спортивный зал.

Член Регионального политического совета, Секретарь Подпорожского местного отделения Партии «Единая Россия» Василий Мосихин присутствовал на линейке в Школе №8 Подпорожского района.

«Сегодня наша школа вновь распахнула двери для своих учеников. Торжественная линейка, по многолетней традиции, дала старт новому учебному году! Пусть этот День знаний станет для всех отправной точкой к новым достижениям, ярким открытиям и личностному росту. Желаем всем успешного и увлекательного учебного года! Вперёд, к новым вершинам!», — поздравил ребят Василий Мосихин.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области, заместитель Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Саяд Алиев принял участие в торжественном открытии обновленной дворовой территории в Дубровском городском поселении - нового пространства для досуга, построенного в рамках реализации региональной программы «Благоустройство дворовых территорий».

«Это целый спортивно- игровой комплекс, который включает в себя различные виды качелей, площадки «Морской бой», для панна-футбола, раму для кроссфита, тренажеры», — комментирует депутат.

На открытие дубровчане пришли целыми семьями. Саяд Алиев пообщался с жителями, которые с радостью делились хорошим настроением.

Развитие и поддержка сферы образования – одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России».