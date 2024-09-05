Депутаты Госдумы обсудили подход Санкт-Петербурга в решении вопросов социально-экономического развития

Вячеслав Володин отметил, что депутаты на примере Петербурга могут вырабатывать рамочные законы для других субъектов РФ, сообщает сайт «Дума ТВ» .

- В рамках реализации региональных полномочий вы сделали то, что многие регионы не могут. Хочу подчеркнуть: у нас есть регионы, где бюджетная обеспеченность выше, чем бюджетная обеспеченность Санкт-Петербурга, но здесь вопрос именно целеполагания, - сказал он.

По словам Председателя Госдумы , Петербург стал городом социальных стандартов, решив проблему с обманутыми дольщиками и сделав детские сады бесплатными с 1 сентября этого года.

Вячеслав Володин также рассказал о помощи города многодетным семьям и работе местных властей над сокращением очереди на получение жилья детьми-сиротами.

- Правильно будет нам ознакомиться с этими подходами. Они станут основой в будущем принимаемых решений по формированию законодательного поля, - сказал он.

Вячеслав Володин также обратил внимание на решение социальных вопросов, которые касаются семьей участников СВО. Для их детей действует бесплатный проезд в общественном транспорте, а также бесплатное школьное питание.

Представители фракций и комитетов Госдумы обсудили также расширение возможности трудоустройства для несовершеннолетних, которые получают среднее профессиональное образование.

На еще один положительный опыт Петербурга – формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями – обратил внимание Председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин. При этом, по словам депутата, данный вопрос требует дополнительного законодательного регулирования.

- Тема, связанная с доступностью жилья для инвалидов, в законах никак не отражена. Это предмет для внесения изменений в жилищное законодательство, - сказал Топилин.