Ленинградская область — в авангарде важнейших социальных проектов страны

«Комплексный подход к нашим героям — участникам СВО лежит в основе этого проекта. Не просто помочь поправить здоровье, а провести протезирование, медицинскую реабилитацию, физическую, духовную реабилитацию и дать возможность быть активным участником нашей жизни, нашего общества, нашей семьи ленинградской, возможность получить специальность, трудоустроиться, решить бытовые жилищные проблемы и, конечно же, организовать последующее сопровождение, оказание помощи и поддержки», — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Почетное право перерезать красную ленту было предоставлено ветерану Специальной военной операции, члену Всероссийской общественной организации «Боевое Братство» Дмитрию Ярошу, который вместе с директором Мультицентра Ириной Дрозденко открыл Центр для гостей и своих боевых товарищей.

В Центре на 1500 кв. м расположены кабинеты механотерапии и нейрореабилитации с БОС (биологическая обратная связь), зал реабилитационного оборудования, кабинет протезирования, ординаторская. Помещения предназначены для осуществления первичного приема профильными врачами и протезистами, а также проведения реабилитационных занятий для грамотной эксплуатации установленных ТСР.

Региональный «Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО» — проект нового формата, основное преимущество которого — это шаговая доступность всех жизненно необходимых сервисов и объектов для людей с инвалидностью:

— госуслуги в формате «одного окна»,

— объекты реабилитации и адаптации, высокотехнологичного протезирования,

— жилье, адаптированное для лиц с инвалидностью,

— предприятия и производства резидентов кластера, способные дать необходимые адаптированные рабочие места.

Ядром создаваемого кластера является Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске — инновационное учреждение, которое с 2015 года занимается трудовой и социальной интеграцией инвалидов, а сегодня — комплексной поддержкой участников СВО, включая профориентацию и дополнительное образование.

Кроме самого Мультицентра, в состав «кластера» войдут еще 8 объектов инфраструктуры, различной подведомственности:

1. Открытый сегодня Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации

2. Центр высокотехнологичного протезирования

3. Центр по обслуживанию и ремонту технических средств реабилитации

4. Учебно-тренировочный центр — гостиница для ветеранов СВО

5. ЖК «Инклюзивный»

6. Всеволожский агропромышленный техникум

7. Всеволожская клиническая межрайонная больница

8. Центр восстановительного лечения участников СВО.

Центр восстановительного лечения участников СВО в Ириновке (Всеволожский район Ленинградской области) также уже создан и готов к приему пациентов. Центр рассчитан на 50 коек, здесь участники и инвалиды СВО будут получать медицинскую реабилитацию после Военно-медицинской академии, параллельно с переподготовкой и соцреабилитацией.

Они смогут пройти дополнительное обследование и лечение, физиотерапевтические, восстановительные процедуры, подготовиться (в случае необходимости) к протезированию.

Следующим на очереди к открытию, по срокам — начало октября, станет Учебно-тренировочный центр — гостиница для ветеранов СВО, где люди с тяжелыми травмами и увечьями смогут адаптироваться к нарушенному функционалу организма, применяя адаптивные технологии.

В ноябре текущего года будет введен в эксплуатацию Центр высокотехнологичного протезирования, проходимостью до 600 человек в год.

Модель комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО была представлена на Форуме «АРМИЯ-2024», получила высокую оценку и рекомендована к тиражированию другим субъектам РФ.