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Вниманию пчеловодов!

АО «Гатчинское» доводит до сведения граждан, что в период с 12 по 26 сентября 2024г. на земельном участке 47:23:0000000:51 вблизи деревень Ротково, Никольское АО «Гатчинское» планирует применять следующие пестициды:

Рубрики:  Сельское хозяйство

12.09.2024г. Суховей 2 л/га

Применение методом наземной обработки ,опрыскивание прицепом опрыскивателем Amazone.

АО «Гатчинское» просит пчеловодов , в связи с обработкой пестицидами, установить:

  • погранично-защитную зону для пчел не менее 2–3 км (авиаобработка не менее 3-4 км);

  • ограничение лёта пчел не менее 20–24 часа (авиаобработка не менее 20-24 часа);

При любых вопросах просьба связаться с главным агрономом АО «Гатчинское» по телефону +79817427670 или обратиться по официальному адресу АО «Гатчинское».

 

Фото freepick.com