Вниманию пчеловодов!
АО «Гатчинское» доводит до сведения граждан, что в период с 12 по 26 сентября 2024г. на земельном участке 47:23:0000000:51 вблизи деревень Ротково, Никольское АО «Гатчинское» планирует применять следующие пестициды:
Рубрики: Сельское хозяйство
12.09.2024г. Суховей 2 л/га
Применение методом наземной обработки ,опрыскивание прицепом опрыскивателем Amazone.
АО «Гатчинское» просит пчеловодов , в связи с обработкой пестицидами, установить:
погранично-защитную зону для пчел не менее 2–3 км (авиаобработка не менее 3-4 км);
ограничение лёта пчел не менее 20–24 часа (авиаобработка не менее 20-24 часа);
При любых вопросах просьба связаться с главным агрономом АО «Гатчинское» по телефону +79817427670 или обратиться по официальному адресу АО «Гатчинское».
Фото freepick.com
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