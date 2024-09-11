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Кто в Гатчинском районе останется без света 12 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

12.09.2024 с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Большое Рейзино, дома 31-37, 68, 70.

 

12.09.2024 с 10:00 до 18:00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская, ул. Большая набережная, Кезевская дорога.

 

12.09.2024 с 09:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Большие Колпаны,

СНТ Старые Черницы.

 

с 23:00 11.09.2024 до 06:00 12.09 один раз на 30 минут

Пудостьское СП:

п. Терволово.

 