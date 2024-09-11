Молодёжь «Ладоги» – против коррупции

Тематическая площадка: «Сделай правильный выбор! Скажи коррупции – «нет»!» работает для молодых активистов и волонтёров –участников молодежного форума Северо-Западного федерального округа, проходящего в Ленинградской области.

В ходе игры, в которую включились 25 участников Форума, молодежь продвигалась по этапам, заполняла филворд коррупционными терминами, решала задачи по вопросам антикоррупционного законодательства, вспоминала исторические факты коррупции, а также упоминания о коррупции в кино и литературе.

Целью игр было познакомить молодежь с базовыми понятиями в сфере противодействия коррупции, на примере смоделированной ситуации, научить распознавать коррупционно-опасную обстановку, грамотно вести себя в таких обстоятельствах.

Тематическая площадка: «Сделай правильный выбор! Скажи коррупции – «нет»!» организована управлением профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области. С 2016 года на полях молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога» управление проводит мероприятия по вопросам в сфере противодействия коррупции.