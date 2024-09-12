Минстрой России приглашает будущих архитекторов принять участие в национальном студенческом конкурсе «Благоустрой!»

К участию в конкурсе приглашаются студенты архитектурно-строительных факультетов всех российских вузов в возрасте от 17 до 35 лет. На конкурс можно подать как индивидуальную, так и командную заявку (до 5 человек). Регистрация заявок на участие в конкурсе продлится до 15 октября 2024 года.

Работы полуфиналистов конкурса будут представлены на Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства, и в случае победы в голосовании, будут реализованы по программе национального проекта «Жилье и городская среда» с привлечением автора проекта к его реализации в составе рабочей группы.

«Этот конкурс – отличная возможность для будущих молодых специалистов раскрыть свой потенциал, получить новые компетенции в профессии, а для строительной отрасли страны – укрепить кадровый резерв талантливыми начинающими архитекторами. Безусловна и общественная польза проекта: креативность, энергичность молодежи будут направлены на создание в наших городах все более современной и привлекательной для жизни среды», – отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

На конкурс принимаются проекты по шести архитектурным номинациям, которые позволят участникам реализовать свои идеи в разных направлениях урбанистики: «Парковые территории», «Центральные площади», «Набережные территории», «Дворовые территории», «Научные детские площадки» и «Объекты туристской инфраструктуры». При разработке всех проектов конкурсантам рекомендуется учитывать потребности людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения.

Конкурс проходит в три этапа: полуфинал, финал и очная защита проектов в Москве, и включает два образовательных акселератора, в ходе которых ведущие специалисты в области архитектуры, проектирования, урбанистики и градостроительства расскажут об особенностях разработки проектов по благоустройству различных типов городских пространств и поделятся со студентами своим опытом и практическими решениями в области урбанистики и архитектуры.

Эксперты института развития ДОМ.РФ сформировали программу образовательного акселератора, чтобы поделиться с участниками конкурса своим опытом и практическими решениями в области благоустройства городской среды. «В своей работе мы уделяем особое внимание образовательным проектам для специалистов в области городской среды, урбанистики и архитектуры. Многие из наших выпускников программы Архитекторы.рф и совместного проекта с РАНХиГС вносят значительный вклад в формирование устойчивого развития российских городов. Мы считаем важным поддержать проведение молодежных конкурсов для студентов архитектурных факультетов, которые хотят раскрыть творческий потенциал и сформировать практические навыки по благоустройству общественных пространств. В рамках национального студенческого конкурса «Благоустрой!», - рассказал директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Оценивать работы будет экспертная комиссия под председательством Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, в состав которой войдут федеральные и региональные эксперты в области архитектуры, урбанистики и градостроительства.

Главный приз конкурса – гран-при в 1 000 000 рублей получит автор лучшего из лучших проектов по благоустройству.

Победителей в каждой номинации ждет архитектурная экспедиция от корпорации Росатом в 2025 году в один из атомных городов России, и программы стажировок в ведущих архитектурных бюро. Площадками для стажировок в очном и заочном формате станут региональные отделения Общероссийской организации «Городские реновации» и проектной мастерской «Городские зодчие».

В конкурсе представлено две специальные номинации – одна от госкорпорации «Росатом» по разработке проектов туристской инфраструктуры в «атомных» городах России. Победителям этой номинации госкорпорация предложит возглавить рабочую группу по реализации собственного проекта. Вторую специальную номинацию по разработке проекта «Научной детской площадки» представляет «Десятилетие науки и технологий». Победителя в этой номинации пригласят на стажировку в архитектурное бюро «Народный архитектор». А в случае реализации проекта «Научной детской площадки», разработчику проекта будет выплачен авторский гонорар.

В финал конкурса экспертное жюри выберет три лучших проекта в каждой номинации, авторы которых будут приглашены в Москву на очную защиту работ перед экспертным жюри под председательством Министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина.

Для финалистов будет организована двухдневная экскурсионно-образовательная программа в Москве с семинарами и мастер-классами от ведущих архитекторов и урбанистов России.

Партнерами конкурса выступают: госкорпорация «Росатом», подведомственная организация Департамента градостроительной политики города Москвы «Мосстройинформ», Общероссийская организация «Городские реновации», Автономная некоммерческая организация «Институт развития местных сообществ» и Архитектурное бюро «Народный архитектор».

Узнать подробности о национальном студенческом конкурсе «Благоустрой!» и подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте благо-устрой.рф. Регистрация заявок на конкурс продлится до 15 октября 2024 года.

Конкурс проводится в поддержку национального проекта «Жилье и городская среда» и направлен на развитие творческого потенциала молодежи, вовлечение россиян в вопросы благоустройства своих городов и формирование библиотеки лучших креативных решений по благоустройству общественных пространств с целью их дальнейшей реализации по программам национальных проектов России. Проект отвечает решению важных задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным по улучшению качества городской среды и вовлечению граждан в вопросы благоустройства своих городов.

Подробности на сайте благо-устрой.рф