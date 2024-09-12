Минтруд подтвердил: трудиться в Ленобласти безопасно

Диплом серебряного призера из рук министра Антона Кобякова получила председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

«Контроль за условиями труда на областных предприятиях – одно из самых важных направлений нашей работы. И дело не только в заботе о здоровье работников. Безопасный труд повышает производительность, мотивирует на долгосрочные трудовые отношения. Комитет систематически проводит обучающие семинары и практические тренинги, тиражирует лучшие практики в сфере охраны труда, внимательно расследует каждый случай травматизма на предприятиях. Один из самых успешных инструментов, востребованный и в других регионах, – это деловые игры для подростков, в которых происходит полное погружение в профессию», — отметила Алла Астратова.

Благодаря совместной работе органов власти Ленинградской области тяжелые несчастные случаи на региональных производствах снизились на 48%, а смертельные случаи – на 60%.