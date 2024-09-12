В Луге создан мурал в честь героев СВО
Масштабное изображение на стене здания символизирует неизбежную Победу и силу духа бойцов.
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Конкурс рисунков, которые станут основой будущего Мурала, провел Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области. В нем победила юная жительница региона, у которой на СВО сейчас находятся родные: брат и отчим.
Эскиз доработали профессиональные художники и нанесли на стену здания в Луге. Он напоминает о неизбежной Победе, силе духа бойцов и истории России.
Нанесение мурала стало возможным благодаря взаимодействию с Росмолодежью по программе «Регион для молодых». С создания мурала стартовал Арт-фестиваль 47 с участниками форума #Ладога.
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