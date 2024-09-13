Лесной комплекс Ленобласти показывает рост

С профессиональным праздником работников отрасли поздравил вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета правопорядка и безопасности Михаил Ильин. Он подчеркнул, что благодаря труду лесников регион показывает рост объёмов производства, приумножает лесные богатства, выполняет все показатели нацпроекта «Экология».

Вице-губернатор вручил правительственные, ведомственные и региональные награды отличившимся работникам лесного и лесопромышленного комплекса, науки.

Среди награжденных – наши земляки.

Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации за большой вклад в развитие промышленности, добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем работников леса награжден Алексей Тевелев - ведущий инженер-электроник АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД».

Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации награжден Владимир Яковлев - лесничий (аппарат участковых лесничих) Гатчинского лесничества.

Почетной грамотой Федерального агентства лесного хозяйства наградили Ирину Кочкину, помощника лесничего Гатчинского лесничества, и Николая Кочкина, лесничего Гатчинского лесничества.

Почетной грамотой Губернатора Ленинградской области награждены Андрей Андреев - электромонтер АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД», Вячеслав Изотов - водитель погрузчика АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД», Гатчинский район.

Благодарность Губернатора Ленинградской области объявлена Александру Зверькову - ведущему специалисту технической службы картонного производства АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД», Гатчинский район.

По итогам первого полугодия 2024 года объём производства продукции предприятий лесного комплекса Ленинградской области вырос на 21%, объём реализации продукции – на 12%. Рост производства пиломатериалов – 42%. В бюджеты всех уровней уплачено налогов на сумму 2,94 млрд рублей, в том числе в бюджет Ленинградской области – 1,42 млрд рублей. Рост поступлений в федеральный бюджет от платы за использование лесов – 10 %.

План по искусственному лесовосстановлению выполнен на 91%, по компенсационному лесоразведению – 64%, по посеву семян – на 100%.