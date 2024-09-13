Старт нового олимпиадного сезона

- Ольга Петровна, центр «Успех» занимается организацией и проведением различного рода олимпиад. Наверное, это не самоцель?

- Мы ищем таланты! Развиваем их, готовим их ко всем этапам Всероссийской олимпиады школьников и помогаем стать успешными в профессии и в жизни!

Участник олимпиадного движения получает массу дополнительных возможностей и преимуществ. Его карьерный лифт начинается в начальной школе, но можно подключиться и в старших классах. Сейчас важно успеть в этот лифт «запрыгнуть». Старт олимпиадного движения в начале учебного года - в сентябре.

- Где базируется центр «Успех»?

- Муниципальный олимпиадный центр - центр поддержки одаренных учащихся интеллектуальной направленности был создан и долгое время работал на базе Информационно-методического центра, который возглавлял Игорь Владимирович Евдокимов. Первым руководителем центра «Успех» был Александр Егорович Остапенко. Сейчас он выполняет функции методиста и куратора Всероссийской олимпиады школьников, чему мы, конечно, очень рады. Его опыт, мудрость, знания востребованы на благо Гатчинского муниципального округа.

В настоящее время центр «Успех» является структурным подразделением Гатчинского центра информационных технологий (руководитель Александр Эдуардович Морослип) и располагается в поселке Новый Свет.

- С какого класса ученик может участвовать в олимпиадах?

- Во Всероссийской олимпиаде школьников, начиная с 4 класса, ребенок может показать свои знания по русскому языку и математике.

На муниципальном уровне для учеников начальной школы центр «Успех» вместе с районным методистом начальной школы Ириной Викторовной Ениной проводит олимпиаду по окружающему миру. Это большой плюс для детей, которые, может быть, не имеют больших успехов в русском языке и математике. Так, центр «Успех» зарождает в ребенке интерес к получению знаний и пытается поддержать его на пути к олимпиадному успеху.

Во Всероссийской олимпиаде школьников в региональном и заключительном этапе участвуют 9-11 классы. Наш задел - 7-8 классы. Для них проводится Малая областная олимпиада школьников по 14 предметам плюс олимпиады: Эйлера - по математике, Струве - по астрономии, Максвелла - по физике на базе учебных заведений Санкт-Петербурга. Приятно отметить, что наши дети там занимают лидирующие позиции.

К примеру, ученики 8-х классов прошлого учебного года – Егор Константинов из школы №9 и Владимир Крышень из лицея №3 берут призовые места по математике, физике, астрономии и геометрии. В 9-м классе, я думаю, они выйдут на заключительный этап олимпиады. Это наши звездочки, и мы создаем им максимально комфортные и выгодные условия для обучения. Летом они были делегированы на математическую смену, которую организовывал в Лужском районе Санкт-Петербурский физико-математический лицей, и на физическую смену в Московскую область.

Всероссийская олимпиада школьников состоит из четырех этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Она проводится по 24 предметам в нашей стране, но в Гатчинском районе - по 22 предметам. В наших школах пока не преподается китайский и испанский языки. В прошлом году были желающие участвовать в олимпиаде по этим предметам, поэтому мы проводили школьный и муниципальный этапы, но проверяли работы уже наши областные коллеги.

Есть еще региональная олимпиада школьников, которая приглашает знатоков из тех областей знаний, которые не включены во Всероссийскую олимпиаду школьников – это музыка, компьютерная графика, искусство, изо, политехническая, основы потребительских знаний и краеведение – всего семь предметов.

- Как попасть в «Успех»? Каков алгоритм?

- В первую очередь, мы анализируем результаты олимпиад. Победителей и призеров каждого этапа собираем в большой список, чтобы подготовить к следующему испытанию.

Тот, кто проходит школьный, а затем муниципальный этапы, может принять участие в региональном этапе. Именно здесь формируется основной потенциал одаренных детей Гатчинского района. Так, в этом году в региональный этап прошли порядка 300 юных талантов со всего Гатчинского района, а значимых успехов добились 119 учащихся, то есть стали победителями и призерами среди учащихся всей Ленинградской области.

По результатам регионального этапа становится известно, кто выйдет на заключительный этап и сможет побороться за звание победителя Всероссийской олимпиады школьников.

- Как ребята подключаются к олимпийскому движению?

- Как правило, учителя-предметники знают, кто у них более способен по итогам учебы, кто заинтересован предметом и принимает участие в исследовательской деятельности, работает над научным или творческим проектом. Этих звездочек они ведут практически с начальной школы и рекомендуют к участию в олимпиаде.

Другой вопрос, уже на школьном этапе идет отбор по рейтингу. Кто набрал определенное количество баллов, тот и будет участвовать на следующей ступеньке. Невозможно попасть на муниципальный этап, не пройдя школьный.

Успех в работе с одаренными детьми – это результат совместной деятельности учащегося, педагогов и родителей.

- Если ребенок не отмечен педагогом, а его родители и он сам хочет участвовать в олимпиаде? Что нужно сделать?

- Никаких проблем. В основе всех этапов олимпиады положен принцип добровольности. Никакой преподаватель не может сказать, что у тебя успехи незначительные, поэтому не участвуй. Испытать себя, проверить знания - добровольное решение ребенка и его законных представителей. Никаких ограничений.

Очень важно проявить себя на первом, школьном этапе. Не скромничать, не бояться и попробовать.

Олимпиадное движение становится все более доступным. Для участия в школьном этапе ученику нужно подойти к руководителю школьного олимпиадного центра и сказать: «Хочу участвовать в олимпиаде по таким-то предметам». Конечно же, для участия в олимпиаде регионального и заключительного этапов нужна серьезная подготовка и систематические знания. Без приложенного труда со стороны, в первую очередь, самого ученика - успеха достигнуть невозможно!

С этого учебного года педагоги центра, которые ведут углублённую подготовку по 13 программам, будут охватывать детей всего Гатчинского округа, а не только «своих». И если у ученика есть мотивация, пройдя входное тестирование в первые занятия, он сможет тоже стать равноправным учащимся этой программы наравне с теми, кто имеет заслуги прошлых лет.

Первый школьный предмет, по которому начнется старт ВсОШ, - это экология, с 23 сентября. Остальной календарь олимпиад можно узнать в школе, у руководителя школьного олимпиадного центра или в постах социальной сети ВКонтакте нашей группы «Успех».

- Где проходят олимпиады?

- Школьный этап олимпиады проводится во всех школах в одно время, в один час и с одинаковыми заданиями. Как на ЕГЭ. Задания и сроки проведения определяет областной комитет образования. Ребята проходят испытания в своих школах.

Есть шесть предметов, по которым задания дают не учителя. Дети получают их через платформу «Сириус». Учеников приводят в компьютерный класс и включают коды. При этом работы обез-личиваются. Платформа «Сириус» проводит свою независимую оценку, проверяя только знания по предмету. В этом случае никакого так называемого предвзятого отношения со стороны учителя не может быть.

Муниципальный этап проходит на площадках образовательных учреждений Гатчинского округа. Основная нагрузка ложится на школы Гатчины. Также мы используем другие оборудованные площадки. Например, олимпиада по физической культуре проводится на базе спорткомплекса «Арена», где есть все необходимое.

Региональный этап Всероссийской олимпиады организует и проводит областной центр «Интеллект». Заключительный этап проходит в разных городах России.

- Что конкретно дает участие в олимпиадах?

- Участие в олимпиадах является хорошим стимулом для погружения в предметную область знаний и, конечно, для саморазвития. Это интеллектуальное состязание, которое заставляет искать нестандартный подход к ответу.

Конечно, это и дополнительные бонусы при поступлении в вуз мечты. При одинаковых баллах у участников заключительного этапа олимпиады и других перечневых олимпиад, широкий список которых предоставляет Минобрнауки, есть шанс занять более высокую позицию в рейтинге поступающих.

А еще это интересно и захватывающе. Ты размышляешь не только над ответами, но и как перейти на следующий уровень. Это состязание спортивного характера. Приятно, что олимпиадное движение растет, вовлекая все больше детей и родителей из школ всего района.

Помимо баллов и погружения в науку мы предлагаем досуговые мероприятия - олимпиадные интенсивы (краткое обучение) и интеллектуальные смены на базе лагеря «Лесная сказка», где ребенок сможет отдохнуть и узнать больше в той области, которую изучает.

Интенсивы проходят с октября по февраль. В программе - учебные часы, выезды в музеи и лаборатории, экскурсии и квесты. В прошлом учебном году прошло пять интенсивов – по литературе, химии, мировой художественной культуре, английскому языку и астрономии. В этом году хотим добавить биологию и математику.

К работе с одаренными детьми мы привлекаем лучших учителей, в том числе из других регионов. Они проводят теоретическую подготовку, разбирают олимпиадные задания, решают задачи и погружаются в науку.

С этого года дистанционные образовательные программы медиацентра, которые рекомендует региональный олимпиадный центр «Интеллект», курирует Светлана Александровна Миловидова.

В планах – охватить максимальное число учащихся как своими программами, так и предлагаемыми центром «Интеллект». Приглашаем учеников, родителей и учителей - присоединяйтесь!

Есть и материальные стимулы. Так, победители региональной олимпиады получают специальные премии губернатора Ленобласти. При прочих равных это тоже дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Администрацией Гатчинского района учреждены премии победителям и призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Причем, денежные призы вручаются и учителям, которые их подготовили. В этом году было 119 победителей и призеров.

- Участие в олимпиадах, интенсивная подготовка, лагерные смены - полностью бесплатны?

- Все программы муниципального олимпиадного центра, включая дистанционные, программы областного центра «Интеллект» - бесплатны. Пожалуйста, только учитесь!

Участие в любом этапе олимпиады – тоже бесплатно. Кроме того, на региональном этапе для всех участников предусмотрено бесплатное питание и организован бесплатный автобус к месту проведения олимпиады и обратно.

Когда дети выезжают за пределы родной школы, им помогают сопровождающие. Они назначаются приказом руководителя образовательного учреждения. Это официальное лицо, которое сопровождает ребенка в пути и отвечает за его жизнь и здоровье.

- Где можно найти информацию о предстоящих олимпиадных событиях и планах нового учебного года? И как узнать, кто непосредственно руководит олимпиадным центром в школе?

- Актуальная информация будет размещаться в официальной группе центра «Успех» в социальной сети ВКонтакте, на школьных сайтах, на информационном стенде в школе. Найти руководителя школьного олимпиадного центра можно через классного руководителя.

Контакты олимпиадного центра «Успех»: 8-81371-68-601, olimpgtn@yandex.ru, https://vk.com/uspeh_gatchina

- Спасибо большое за интересную и полезную информацию!

Беседовала Татьяна Можаева