Ленобласть шагает в большой футбол

«Всероссийский фестиваль детского дворового футбола для нас — это уникальный проект, который не только способствует популяризации спорта среди детей и молодежи, но и объединяет юные таланты со всей страны. Мы ждем 55 команд: 36 команд мальчиков и 19 команд девочек из 40 регионов России, в том числе, ребят из ДНР. Мы будем рады видеть всех и постараемся, чтобы турнир был наполнен для детей незабываемыми впечатлениями, чтобы ребята получили массу положительных эмоций не только от того, что они поиграли в футбол, но и от того, что они побывали в Ленинградской области. Стадион в Рощино уже готов принять юных спортсменов, у нас есть отличное место для размещения команд – это детский оздоровительный лагерь «Ленинградец». Мы постарались создать удобную логистику между местом проживания команд и стадионом», — рассказал заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, который курирует спортивное направление в регионе.