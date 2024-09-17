Осторожно: печка!

По данным Госпожнадзора на 17 сентября, в Ленинградской области произошло уже 3933 пожара, на которых погибло 89 человек, в том числе трое детей, и 64 человека пострадало, пятеро из них – дети. В Гатчинском районе зарегистрировано 457 пожаров с 13 погибшими и 12 пострадавшими, включая троих детей. За сухими цифрами статистики – трагедии людей, погибших и пострадавших, тех, кто потерял в огне близких и друзей, кто лишился крова.

У каждой такой трагедии есть причина. И в большинстве случаев причиной пожаров, произошедших в жилых домах, стали невнимательность и пренебрежение элементарными требованиями пожарной безопасности.

В преддверии отопительного сезона необходимо вспомнить о мерах пожарной безопасности в быту. Любое жилое строение, будь то квартира в многоэтажке, частный жилой или дачный дом – это сложное сооружение, которое имеет отправные точки безопасности. В первую очередь стоит обратить внимание на электрические сети здания, которые состоят как непосредственно из кабельных линий, так и электроприборов, эксплуатируемых на этих электросетях. Чтобы избежать пожаров, при эксплуатации электрооборудования следует помнить, что:

- запрещается эксплуатация неисправного электрооборудования;

- нельзя использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;

- нельзя применять для отопления, сушки и приготовления пищи самодельные электронагревательные приборы (электропечи, электролампы накаливания);

- нельзя оставлять под напряжением неизолированные электрические провода, кабели и неиспользуемые электрические сети;

- нельзя завязывать и скручивать электрические провода и кабели;

- нельзя оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, электрические плиты, телевизоры и другое оборудование, за исключением приборов, нормативными документами на которые допускается их эксплуатация без надзора (холодильники, телефоны, модемы и т.п.);

- нельзя накрывать электрические светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.

С наступлением холодов владельцы частных домов начинают интенсивнее использовать печное отопление. Риск возникновения пожаров вследствие неисправности печей или нарушений требований пожарной безопасности многократно возрастает.

Основные причины «печных: пожаров:

- нарушение правил устройства печи: недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома;

- отсутствие предтопочного листа;

- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи: розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями; использование дров, длина которых превышает размеры топливника; перекаливание печей; оставленные открытыми дверки; сушка одежды или других предметов вблизи очага.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними.

- Располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе.

- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

- Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий.

- Перекаливать печи.

- Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

Выполнение этих несложных правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования поможет предотвратить трагедию – возникновение пожара, а также спасти не только имущество, но собственную жизнь.

Кроме того, помните, что в Ленинградской области по-прежнему действует особый противопожарный режим, в период которого запрещается применение открытого огня в лесах.