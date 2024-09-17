Стартовал конкурс «Мой Герой СВО 47» - 2024

В конкурсе могут поучаствовать юные ленинградцы в возрасте от 7 до 23 лет. Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными в номинациях:

• статья, репортаж;

• радиосюжет;

• ТВ сюжет;

• видеоролик.

Желающим принять участие в конкурсе до 31 октября на почту moygeroy_svo47@lenreg.ru надо отправить ссылки на опубликованные в соцсетях работы, а также заявку и согласие на обработку персональных данных.

Организатор конкурса — комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области при поддержке областного штаба Комитета семей воинов Отечества.

Подробная информация и требования к работам - на сайте комитета.

В прошлом году на конкурс поступило 190 работ. Самыми активными участниками были учащиеся Гатчинского, Всеволожского и Тосненского района. На региональный этап были отобраны 65 работ, 30 из которых стали победителями конкурса. 2 работы получили спецпризы.