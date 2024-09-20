Памяти Никиты Цветкова: он — твой герой, Россия!

Мемориальная доска установлена на фасаде здания Сиверской специальной школы-интерната, где учился Никита Цветков. Почтить память героя собрались ученики и педагоги школы-интерната, его сёстры и бабушка Рузалия Шамсиевна Демешина, его друг и сослуживец младший сержант Игорь Голубицкий, краевед, почётный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков, представители общественных организаций, администрации Сиверского поселения, фонда «Защитники Отечества».

Никита Александрович Цветков родился 8 июня 2001 года в многодетной семье в деревне Порожек под Вырицей. Закончил Сиверскую специальную школе-интернат, известную в Гатчинском районе под названием «Школа жизни». В школе принимал активное участие в работе школьного музея истории Сиверской, созданного Андреем Бурлаковым, став его незаменимым помощником и в последующие годы.

После окончания Санкт-Петербургского индустриально-судостроительного лицея Никита перепробовал несколько технических профессий, освоил и водительские навыки. Некоторое время работал на Кировском заводе, в Музее истории военной авиации в Гатчине.

Как говорит близко общавшийся с Никитой Андрей Бурлаков, к совершеннолетию определяющими чертами личности молодого человека стали упорство, смелость, аккуратность, доброе отношение к окружающим его людям. Вокруг него всегда складывалась группа хороших ребят. Впереди Никиту ждало многообещающее будущее, он строил планы на семью. Тем не менее, когда началась специальная военная операция, Никита принял решение идти на фронт добровольцем.

Он ушёл на СВО 6 сентября 2023 года вместе со своим другом Игорем Голубицким. После трёх месяцев учебной подготовки в Воронеже Никита был направлен в действующую часть, где сразу же показал хорошие боевые результаты, мужественно перенося все тяготы военной жизни. Он получил должность старшего оператора отделения взвода беспилотных летательных аппаратов коптерного типа и FPV (дронов) разведывательного батальона.

Никита воевал на Донецком направлении. В декабре 2023 года совершил свой первый подвиг: подбил вражеский танк, после чего ему было присвоено звание гвардии ефрейтора. 19 февраля 2024 года Никита Цветков героически погиб при выполнении боевого задания. Указом Министерства обороны Российской Федерации за проявленное мужество и героизм гвардии он был представлен к награждению орденом Святого Георгия 4-й степени (посмертно).

Первым о гибели Никиты узнал Игорь Голубицкий, который общался со своим другом в социальной сети накануне. В это время Игорь проходил лечение в госпитале после тяжелого ранения, которое получил в январе 2024 года.

- Когда мы с Никитой шли туда, договорились, что будем держаться вместе, всегда будем помогать друг другу, - говорит Игорь. - Так оно и было. Да, у нас могли быть разные задачи, но мы жили недалеко друг от друга, постоянно держали связь, списывались, поддерживали друг друга как могли. Я первым узнал от ребят о его гибели. Долго не мог прийти в себя, не мог об этом говорить, так было тяжело. Получилось так, что последний раз мы виделись за день до того, как ранило меня. А списались мы с ним в последний раз вечером 17 февраля. 18 февраля мне сообщили, что Никита ушел на позицию и больше не вернулся...

Никиту Цветкова похоронили 13 марта с воинскими почестями на кладбище в деревне Порожек. Над гробом героя был зачитан указ Министерства обороны Российской Федерации о представлении его к государственной награде (посмертно).

Многие люди и в Гатчине, и в поселке Сиверский хорошо знали и помнят Никиту. С огромной теплотой и любовью его вспоминают педагоги Сиверской школы-интерната.

- Педагогический коллектив нашей школы всегда очень радуется, когда наши выпускники приходят к нам — посмотреть, что изменилось, встретиться со своими друзьями и любимыми учителями, - говорит директор школы-интерната Валентина Владимировна Юнина. - И представьте себе, что наш Никита уже никогда не сможет прийти в школу... Не сможет прийти, потому что в трудный момент он принял серьезное решение — защищать нас с вами. И защищая нас, он погиб, но остается жить в наших сердцах и в нашей памяти. И сегодня такой день, когда мы с вами продлеваем жизнь Никиты, мы оставляем его в нашем коллективе. Он остается нашим учеником и нашим товарищем.

- Сегодня исполняется ровно семь месяцев со дня гибели Никиты, - говорит Андрей Бурлаков. - Действительно, это наш ученик, обычный мальчишка. Он закончил школу семь лет назад, и есть ещё ребята в школе, которые помнят его в старших классах. Для меня смерть Никиты - личная и очень горькая беда. Мы дружили и помогали друг другу как могли. Конечно, нам таких людей не хватает, и наш долг — рассказывать о них нашему молодому поколению. Никита погиб за наше будущее, за нашу страну, за то, чтобы мы жили в мире. Большое спасибо тем, кто поддерживал его на жизненном пути — это, прежде всего, его бабушка, родные, школа, учителя. Спасибо вам за память...

- Я помню Никиту обычным парнишкой — весельчаком и добряком, - говорит педагог Сиверской школы-интерната Галина Козырь. - Светлая память о нем будет жива столько, сколько мы будем его помнить. Это будет долго-долго...

- Смерть — это всегда больно, но когда уходят молодые — больно вдвойне, - говорит исполняющий обязанности начальника отдела защиты прав детей комитета образования Ленинградской области Любовь Низина. - Особенно, если знал этого человека при жизни и сейчас знаешь о том, какой подвиг он совершил. Героями мы называем тех, кто решился на важный поступок, кто принял очень непростое решение, все понимая, зная все риски, но по-другому, видимо, не умея. Сегодня мы с вами становимся свидетелями большого и важного события: мы хотим подтвердить, что подвиг Никиты, его решение было не напрасным. Его вклад в победу безграничен. Мы всегда будем помнить об этом. Должны помнить об этом и те, кто будет после нас — в том числе и для них мы открываем эту мемориальную доску.

Право открыть мемориальную доску в память о Никите Цветкове было предоставлено его бабушке Рузалии Шамсиевне Демешиной и его другу Игорю Голубицкому. После возложения цветов к памятному знаку участники церемонии заглянули в школу, в класс, в котором учился Никита, где в его честь в мае 2024 года была открыта «Парта героя».

Галина Козырь рассказала гостям о школьном проекте «Наши земляки - участники СВО», который реализуется в школе-интернате и направлен на конкретную помощь нашим воинам.

- От мала до велика мы делаем очень благородное и важное дело для фронта, для наших ребят, которые там, - говорит она. - Мы себя считаем таким маленьким тылом. С детьми мы делаем окопные свечи, девочки постарше шьют фиксирующие повязки ребятам и стельки, выпекают печенье к чаю. Но самое дорогое — это наши письма, которых мы отправили уже бесчисленное количество. Как говорит Игорь Голубицкий, такие письма для бойцов как глоток свежего воздуха.

Никита Цветков ушёл от нас героем, настоящим патриотом России, выполнившим свой воинский долг в интересах нашей страны и отдавший свою жизнь за её будущее. Он повторил подвиг наших дедов и прадедов, победивших фашизм. Этот совсем еще молодой человек не успел пожить, завести семью, но его короткая жизнь была необыкновенно ярка, а его дела, поступки и подвиг в трудный для Родины час всегда будут вызывать в наших сердцах гордость и уважение.

Юлия Лысанюк